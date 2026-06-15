Açılış maçı, İspanya'nın Dünya Kupası'ndaki kötü gidişatını sürdürüyor

İspanya milli takımı, son Dünya Kupası turnuvalarında yine açılış maçı sendromunu yaşadı.

Bu durum, La Roja'nın 2026 Dünya Kupası 8. Grup'un ilk turunda Pazartesi günü Cape Verde ile berabere kalmasının ardından ortaya çıktı.

İstatistik ağı "Squawka", "X" hesabında şöyle yazdı: "İspanya, son 5 Dünya Kupası katılımında 4 kez açılış maçında galibiyet elde edemedi."

Ağ, "İspanya, 2010 Dünya Kupası'nda İsviçre'ye 1-0 yenilmiş, 2014 Dünya Kupası'nda ise Hollanda'ya 5-1 mağlup olmuştu" diye ekledi.

"İspanya, 2018 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Portekiz ile 3-3 berabere kalırken, geçen yıl Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Kosta Rika'yı 7-0 mağlup etti. Bu yılki turnuvada ise Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kaldı" diye devam etti.

"Opta" istatistik ağına göre, İspanya'nın 2022 Dünya Kupası'nda Japonya'ya karşı son golünü attığından bu yana, La Roja oyuncuları 49 şut çekti ve Dünya Kupası'nda 2500 pas yaptı, ancak gol atamadı.

Haberde ayrıca, "İspanya, Yeşil Burun Adaları kalesine 27 şut çekti. Bu, 1966'dan bu yana Dünya Kupası'nda bir maçta attığı en yüksek şut sayısıdır (1998'de Paraguay'a karşı da 27 şut atmıştı)."