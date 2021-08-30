Acil ve mecbur bir sol bek transferi: Umut Meraş

Hem yabancı oyuncu sınırı hem de N'Sakala'nın ani rahatsızlığı, Beşiktaş'ı bu transferi yapmaya mecbur hale getirmiş gibi.

Yerli rotasyonunda seçeneklerini çoğaltmak isteyen Beşiktaş, N'Sakala'nın rahatsızlığı sonrası sol bek arayışlarına yönelmişti. Yabancı kuralanın getirdiği sınırlama da göz önüne alındığında şu an Avrupa genelinde oyuncu azlığı yaşanan bu pozisyon için, Beşiktaş'ın ilk tercihi Le Havre'ın sol beki Umut Meraş oldu.

Umut Meraş'ın transfer edilmesindeki en önemli sebep yerli bir oyuncu olması. Bir süredir Avrupa'da da forma giyen oyuncunun milli takımda da düzenli olarak yer alması, istenen tecrübe için yeterli gözüküyor. Bu dayanak noktalarından hareketle, transfer döneminin bitimine çok az bir süre kala siyah beyazlılara katılan Umut Meraş, Beşiktaş'ın Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'ndan oluşan zorlu maratonunda Sergen Yalçın'ın ilk tercihi olacak gibi duruyor.

Umut Meraş neden ilk tercih?

Umut'un Sergen Yalçın'ın planlarında ilk tercih olmasında önemli bir kriter, kulübün rahatsızlığıyla ilgili henüz resmi açıklama yapmadığı N'Sakala'nın geleceğinin soru işareti olması. Dolayısıyla Umut Meraş'ın bu pozisyondaki tek rakibi Rıdvan Yılmaz kalıyor.

Rıdvan Yılmaz, geçen sene de Sergen Yalçın'ın ilk tercihi olmadı. Bunda en önemli neden N'Sakala'nın fiziksel yeterliliğinin ve defansif özelliklerinin Rıdvan'a göre daha iyi olmasıydı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sezon siyah beyazlıların İstanbul'da Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada Ekuban'a karşı kanadını savunmakta oldukça zorlanan Rıdvan, iri adımlı, hızlı atlet forvete karşı kendisini çok zorlamış ve sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Nasıl bir oyuncu?

Umut Meraş, Ligue 2'de hızlı ve atlet kanat-forvetlere karşı 2 senedir mücadele ediyor ve hücum özellikleri Rıdvan'a göre sınırlı olsa da defansif özellikleri açısından Rıdvan'dan daha önde bir oyuncu. Dayanıklılığı ve devamlılığı dikkat çeken sol bek, sezon genelinde belli bir seviyenin altına düşmüyor. Çok fazla beklentiye girilmemesi gereken ve menajerlik oyunu oynayanların deyimiyle sezon genelinde 6,5-7 arası civarı bir reyting puanıyla sezonu tamamlayabilen sade bir profil.

Umut Meraş, Sergen Yalçın'ın ilk tercihi olan N'Sakala'ya bazı özellikleriyle benziyor. İstatistiksel açıdan değerlendirildiğinde de saha içi aksiyonları incelendiğinde de bu benzerlikleri net bir şekilde görmek mümkün. Örneğin Opta verilerine göre geçtiğimiz sezon Umut'un da N'Sakala'nın da başarılı pas yüzdesi %82 olarak gerçekleşmiş. Rakip sahadaki başarılı pas yüzdesi NSakala'nın biraz daha iyi ancak orta başarısında da Umut'un biraz daha önde olduğu görülüyor. Takımların üçüncü bölgedeki hareketliliği de göz önüne alındığında N'Sakala Umut'a göre -ortalar dahil- ceza sahasına daha fazla top yollamış (N'Sakala 98, Umut 86).

Umut 39 / 63, N'Sakala 38 / 64 top çalma istatistikleriyle oynamış. Bu oran neredeyse birbirinin aynısı. Ancak pas aralarında Umut'un 62'ye 33 ile N'Sakala'ya karşı bariz bir üstünlüğü mevcut. Bununla birlikte temaslı oyunu seven N'Sakala'nın ikili mücadelelerdeki başarı oranı Umut'dan daha iyi (%62.7 - %52.84). Öte yandan Umut, hareketli forvetlere karşı hamle zamanlaması konusunda sorun yaşayabiliyor.

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Top kazanma şekilleri farklı (Umut pas arası, N'Sakala fiziki temas) bu iki bekin hücum pratikleri değerlendirildiğinde N'Sakala alan bulduğunda topla çıkmayı daha çok seven, Umut ise topla daha az oynayan, basit garanti paslara meyilli bir oyuncu. Elbette bu veriler ve verilerden yapılan çıkarımlar saha içi aksiyonlarını izlemekten daha sağlıklı değil. Nihayetinde oyuncular kendi liglerinin seviyesinde, oynadıkları takımlarda ki sistemlerde ve rakipleri göz önüne alınarak değerlendirildiğinde ve izlendiğinde sayılar daha anlamlı hale gelecektir.

Sonuç olarak Umut Meraş'ın Beşiktaşlı taraftarların büyük beklentiler beslememesi gereken, N'Sakala ile benzer standartlarda bir sol bek olduğu ortada. N'Sakala'nın rahatsızlığı olmasaydı, bu transferin gerekliliği sorgulanabilirdi. Fakat hem yabancı oyuncu sınırı hem de Kongolu oyuncunun ani rahatsızlığı Beşiktaş'ı bu transferi yapmaya mecbur hale getirmiş gibi.