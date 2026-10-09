Alman ekibi Bayern Münih, önümüzdeki kış transfer döneminde Barcelonalı Fransız savunmacı Jules Koundé ile anlaşma ihtimalini değerlendiriyor. Münihliler, sağ bek mevkisini güçlendirme çabaları kapsamında, oyuncunun bu sezon Katalan ekibinin planlarındaki rolünün azalmasından faydalanmak istiyor.

Alman "Bild" gazetesinin muhabiri ve Bayern Münih haberleri uzmanı Christian Falk'ın açıkladığına göre, Bavyera ekibi Koundé'yi hedefleri arasına yerleştirdi. Bu adım, İspanyol "Sport" gazetesinin daha önce kulübün Fransız savunmacının hizmetlerini yeniden almaya olan ilgisinden bahsettiği haberiyle de örtüşüyor.

Bayern, Konrad Laimer, Josip Stanišić ve Sacha Boey gibi birçok seçeneğe sahip olmasına rağmen, sağ bek mevkisinde daha fazla istikrar arayışında.

Koundé'nin çok yönlü kullanılabilirliği ve hem bek hem de stoper mevkisinde oynayabilme yeteneği, sportif yönetimin planlarında ona bir avantaj sağlıyor.

Alman kulübü, olası transferin, Barcelona teknik direktörü Hansi Flick'in planlarındaki rolünün azalmasının ardından oyuncuya seviyesini ve ilk 11'deki yerini yeniden kazanma fırsatı verebileceğine inanıyor. Eric García'nın sağ bek mevkisi rekabetinde öne geçmesi, Fransız savunmacının durumuna yönelik Avrupa'daki ilgiyi artırdı.

Boey'in ayrılığı yolu açabilir

Bayern'in olası hamlesi, kadrosunu daraltma ve yeni bir transfere alan açma kabiliyetine bağlı. Zira Sacha Boey, ekipten ayrılma adaylarından biri olarak görülüyor; bu da kulübün teknik ve mali seçeneklerini yeniden düzenlemesine imkân tanıyabilir.

Buna karşılık Koundé, şu an için Barcelona'dan ayrılmaya istekli görünmüyor. Oyuncu, takımla yoluna devam etmekte ve yerini yeniden kazanmakta ısrarcı. Kaldı ki sözleşmesi Haziran 2030'a kadar uzanıyor.

Katalan ekibi de, büyük bir mali teklifi değerlendirebilecek olsa da, oyuncunun hizmetlerinden kolayca vazgeçmeye hazır görünmüyor.

Şimdiye kadar iki kulüp arasında resmi bir teklif sunulduğuna ya da müzakerelerin başladığına dair herhangi bir işaret bulunmuyor. Ancak Bayern'in ilgisi, kış transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Koundé'nin geleceğinde olası gelişmelerin önünü açıyor.