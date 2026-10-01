Juan Laporta başkanlığındaki Barcelona kulübü, "Ciutat Esportiva Joan Gamper" tesislerinde planlanan projelerden biri olan A takım oyuncularına yönelik konaklama tesisi inşa projesini şimdilik askıya alma kararı aldı.

"Barça Reservat" podcast'inin aktardığı ve "Sport" gazetesinin alıntıladığı bilgilere göre, Katalan kulübü "Tito Vilanova" stadının bitişiğindeki takım otelinin inşa planlarını geçici olarak ertelemeyi ve bunun yerine yeni spor salonunun (jim) inşasına odaklanmayı tercih etti. Bu adım, teknik direktör Hansi Flick'in bir başka talebine yanıt olarak geliyor.

Bu konaklama tesisi, maç öncesi takım kamplarını kolaylaştırmak ve maçlar ile antrenman seanslarının ardından dinlenme imkânı sunmak amacıyla, başlangıçta A takım oyuncularına özel bir alan olarak tasarlanmıştı.

Göreve geldiğinden bu yana teknik direktör Flick, belirli maçlar öncesinde -kulübün kendi sahasında oynanan maçlar dâhil- takım kampı sistemini yeniden işler hale getirdi. Kulübün bu projeyi daha önce onayladığını belirtmek gerekir.

Bununla birlikte, mevcut inşaat öncelikleri nedeniyle yeni tesisteki çalışmalar şu an için askıya alındı. "Barça Reservat" tarafından yayımlanan raporlara göre, bu konaklama kompleksinin inşası için gereken yatırım yaklaşık 12 ila 14 milyon avro olarak tahmin ediliyor; bu da başlangıçtaki 6 milyon avroluk bütçeyi çok aşan bir meblağ. Bu karar projenin tamamen iptali anlamına gelmiyor, yalnızca ileri bir tarihe ertelenmesi anlamına geliyor.

Katalan gazetesine göre, şu an için acil öncelik, "Camp Tito Vilanova" stadının yanında yeni spor salonunun inşa edilmesi.

Bu proje, Flick'in A takımın fiziksel antrenmanlarına ayrılan alanın genişletilmesi yönündeki talebine yanıt olarak geliyor. Zira "Ciutat Esportiva" (Spor Şehri) kompleksindeki binalardan birinde yer alan mevcut salon, fiziksel antrenmana, iyileşme süreçlerine ve oyuncuların bireysel hazırlıklarına daha fazla zaman ve kaynak ayıran takımın ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar dar hale geldi.

Yeni tesis doğrudan stadın bitişiğinde inşa ediliyor ve antrenman sahasının net bir şekilde görülmesini sağlayan büyük cam duvarlarla öne çıkacak. İnşaat çalışmaları tamamlanmak üzere. Bu salon, takıma saha antrenmanlarını; kuvvet, esneklik ve sürat geliştirmeye yönelik özel egzersizlerle ve ayrıca fiziksel iyileşme programlarıyla birleştirme imkânı sunacak.



