Acil karar: Real Madrid, transfer söylentilerinin ardından oyuncusunu ödüllendiriyor

Real Madrid, cari yaz transfer döneminde "Santiago Bernabeu"dan ayrılmasıyla ilgili haberlere konu olan oyuncularından birine acil bir ödül verdi.

"ESPN" ağının ünlü gazetecisi Rodra, "X" üzerindeki hesabından şunları yazdı: "Thiago Pitarch, dün pazartesi günü Real Madrid A takımının oyuncusu olarak yeni sözleşmesini imzaladı."

Real Madrid, Thiago Pitarch'ı A takım kadrosuna dahil etmiş, oyuncu kulübün resmi sitesindeki takım kadrosunda 27 numaralı formayla yer almıştı.

İspanyol "Marca" gazetesi daha önce, Real Madrid'in özellikle geçen sezon Arbeloa yönetiminde daha fazla fırsat bulan ve hatta sezonun çeşitli evrelerinde ilk 11'de başlayan Pitarch'a güveneceğini belirtmişti.

Gazete, bu kararın (oyuncunun A takıma yükseltilmesinin), Manchester City orta saha oyuncusu Rodri'nin Barcelona'ya transfer olmaya yaklaşmasının ardından bir defansif orta saha oyuncusuyla anlaşmanın neredeyse imkansız hale geldiğini doğruladığını açıkladı; teknik direktör Jose Mourinho ise rekabeti artırmak ve orta saha bölgesinde yer kapmaya çalışmak için akademi oyuncusuna bel bağlıyor.

Real Madrid, aslında, Palacios ve Gonzalo'da olduğu gibi oyuncuyu kiralamayı reddetti; Arbeloa onu Fulham'a katmak istiyordu ancak kraliyet kulübü bu kez ayrılmasına onay vermedi.

