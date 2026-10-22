Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin teknik direktörü Hollandalı Marino Pusic, Roshn Ligi'ndeki Al Khaleej maçının ertelenmesinin ardından acil bir karar aldı.

Al Ahli'nin, Roshn Ligi'nin on birinci haftasında bugün perşembe günü Cidde'deki Prens Abdullah El Faysal Spor Şehri Stadı'nda Al Khaleej'i konuk etmesi planlanıyordu.

Ancak Roshn Ligi birliği, bugün perşembe günü, Al Khaleej kafilesinin Dammam'dan Cidde'ye uçakla seyahat edememesinden kaynaklanan bazı lojistik koşullar nedeniyle maçın 24 saat ertelenerek yarın cuma günü oynanacağını açıkladı.

Suudi Arabistan'ın "El Riyadiyye" gazetesi, Pusic'in yarınki maç öncesi son antrenman niteliğinde olması için Al Ahli oyuncularına bugün perşembe günü akşam antrenmanı yaptırmaya derhal karar verdiğini belirtti.

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Hollandalı teknik direktör, son antrenmanı aslında dün çarşamba günü yaptırmıştı; ancak maçın ertelenmesi, oyuncuların antrenmanlardan uzak kalmaları halinde fiziksel olarak etkilenmelerinden endişe ederek, bunu yeniden tekrarlamasını zorunlu kılıyor.

Hatırlatmak gerekirse Al Ahli, Suudi Ligi puan tablosunda 18 puanla beşinci sırada yer alıyor ve lider Al Qadisiyah'ın 7 puan gerisinde bulunuyor; ancak Al Ahli bir maç eksik oynadı.