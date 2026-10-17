Acil hamle: Barcelona yıldızının Bayern Münih'e transferini görüşmek için özel toplantı

Barcelona'nın sportif direktörü Deco, dün cuma günü Katalonya'da, Dani Olmo'nun menajeri Juanma Lopez ile bir araya gelerek oyuncunun takım içindeki mevcut durumunu görüştü ve iki tarafın niyetlerini netleştirdi. Görüşme, Bayern Münih'in Barcelonalı yıldızla ilgilendiğine dair artan haberlerin gölgesinde gerçekleşti.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, toplantı, Dani Olmo'nun geleceğinin son haftalarda bir miktar tartışma yarattığı bir dönemde yapıldı. Özellikle Bayern Münih'in oyuncuyu kadrosuna katmakla ilgilendiğinin ortaya çıkmasının ardından iki taraf, oyuncunun konumunu doğrudan masaya yatırmayı tercih etti.

Görüşmede doğal bir atmosfer hâkimdi; iki taraf da doğrudan iletişimi korumak ve son günlerde oyuncunun geleceğiyle ilgili dolaşan bilgilerin yol açabileceği yanlış yorumlardan kaçınmak istiyordu.

Bayern Münih'in Dani Olmo'ya olan ilgisi uzun bir süre öncesine dayanıyor. Bavyera ekibinin sportif direktörü Max Eberl, oyuncunun yeteneklerine duyulan hayranlığın en önde gelen isimlerinden biri ve İspanyol milli futbolcu Dinamo Zagreb forması giyerken, kendisi de Borussia Mönchengladbach'ta sportif direktörlük görevini yürütürken onu transfer etmeyi denemişti.

Eberl'in Olmo'nun potansiyeline duyduğu hayranlık geçtiğimiz yıllar boyunca devam etti; bu da Bayern Münih'in oyuncunun durumunu yakından takip etmeyi sürdürmesini açıklıyor.

Buna bir de Michael Olise ve Jamal Musiala'nın Alman ekibinden ayrılma olasılığı ekleniyor. Bu iki oyuncunun olası ayrılığı, Bayern Münih'i hücum hattını güçlendirmek için alternatif seçenekler aramaya itebilir.

Bununla birlikte, şu ana kadar Dani Olmo için herhangi bir resmi teklif bulunmuyor ve yakın gelecekte bir teklifin gelmesi de beklenmiyor.

Ayrılığı son derece uzak bir senaryo

Bayern Münih'in ilgisi bulunmasına rağmen iki taraf arasında müzakereler başlamadı; ayrıca Olmo'nun Barcelona'dan ayrılması şu an için son derece uzak bir senaryo gibi görünüyor.

Katalan kulübü, ancak çok yüksek bir mali teklif alması durumunda oyuncunun ayrılma ihtimalini değerlendirmeyi düşünecek.

Ancak maddi boyutun ötesinde belirleyici bir başka faktör de Dani Olmo'nun Barcelona'dan ayrılmak istememesi. Oyuncu, takımla yolculuğunu sürdürmeyi ve teknik direktör Hansi Flick'in kadrosunda doldurabileceğine inandığı yeri kapmayı hedefliyor.

Dani Olmo'nun adının üst üste dört ya da beş yaz dönemi boyunca Barcelona'ya transfer olmakla ilişkilendirildiği de göz ardı edilmemeli. Oyuncu, yetiştiği kulübe geri dönme isteğini hiçbir zaman saklamadı, ancak bu hedefe yalnızca transferin tamamlanmasının en büyük destekçilerinden biri olan Deco'nun gelişinin ardından ulaşabildi.

Barcelona forması giyme fırsatını uzun yıllar bekledikten sonra Olmo, hayalinden bu kadar çabuk vazgeçmeyi düşünmüyor; aksine hedefi Barcelona'da kalmak ve takımda kendine yer edinmek için savaşmak.

Öte yandan Barcelona yöneticileri, oyuncunun hayalindeki kulüpten ayrılmak istemediğini çok iyi biliyor. Bu mesaj, Bayern Münih'in oyuncunun hizmetlerinden yararlanma isteğine dair haberlerin yarattığı olası şüpheleri de dağıtmaya katkı sağladı.

Olmo ilk 11 için savaşıyor

Dani Olmo, takım içinde önemli olduğunu hissetmek ve kadroda öne çıkan bir rol almak istiyor. Bu sezonun başında daha fazla süre almayı arzu etmiş olsa da mevcut durumunu, Hansi Flick'in planlarında daha geniş bir alan kapma yönünde net bir istekle karşılıyor.

Toplantıda ayrıca oyuncunun şu ana kadarki maç katılımları ve takımla geleceğine dair beklentiler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu; özellikle Dünya Kupası'nda sergilediği üstün performansın ardından.

Barcelona tarafından gelen mesaj güven verici bir nitelik taşıdı; oyuncunun yeteneklerine ve potansiyeline duyulan inanç vurgulandı. Sportif yönetim onun seviyesini iyi biliyor ve takımın önemli bir unsuru olmak için gereken teknik donanıma sahip olduğunu düşünüyor.

Kulüp yetkilileri, mevcut dönemin sabırla ele alınmasının önemini vurguladı; zira Olmo'nun sezon ilerledikçe kendini kanıtlamak ve Flick'in planlarındaki yerini güçlendirmek için fırsatlar bulacağına inanıyorlar.

Böylece toplantı, iki tarafın da konumlarını netleştirmesine ve olası yanlış anlaşılmaları gidermesine olanak tanıdı; çünkü Barcelona oyuncudan vazgeçmeyi planlamıyor, Dani Olmo da kulüpten bir çıkış yolu aramaya niyetli değil.

Bayern Münih'in ilgisine rağmen şu an için yürürlükte olan herhangi bir transfer bulunmuyor; oyuncunun önceliği ise Barcelona kadrosunda önemli bir yer edinmek olmaya devam ediyor.



