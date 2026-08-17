José Mourinho, ilk günden bu yana en büyük çıkmazıyla karşı karşıya: defalarca istediği ama şimdiye kadar kadroya katamadığı yaratıcı orta saha oyuncusunu aramak. Bu durum onu çözümü takımın içinde bulmaya zorluyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Bernabéu'ya yakın görünen en ideal seçenek Rodri'ydi. Ancak Madrid'in evladı, Real Madrid'i reddedip Barcelona'ya transfer olmayı tercih etti ve Mourinho'yu, oyunu inşa etmek için can attığı o parçadan yoksun bıraktı.

Rodri transferinin başarısızlığa uğramasının ardından kulüp yönetimi, Portekizli teknik adama, oyunculardan birinin ayrılmadığı sürece yeni bir transferin yapılmayacağını bildirdi ve takımın orta sahada yeterli kaliteye sahip olduğunu vurguladı.

Bu gerçekle karşı karşıya kalan Mourinho, hazırlık döneminde çift ön libero ile 4-2-3-1 planını denemeye başladı. Bu iki mevkiden biri, Schalke karşısında Valverde'yi savunma önü liberosu olarak denedikten sonra, Tchouaméni veya Camavinga için ayrılmış görünüyor.

İkinci mevki ise çıkmazın esas noktası olmaya devam ediyor; zira Mourinho, hücumları arkadan inşa edebilecek bir oyuncu arıyor.

Arda Güler denenmiş olsa da, Manchester City'den gelen Bernardo Silva, hazırlık maçlarında savunma ile hücum arasında bağlantı kurma ve savunmaya katkı sağlama becerisini kanıtladıktan sonra en güçlü aday olarak öne çıkıyor.

Portekizlinin rolü yalnızca liberolukla sınırlı kalmadı; sağ kanat ve oyun kurucu olarak da boy gösterdi. Bu da onu, büyük esnekliğiyle, transfer piyasasının son günlerinde bir sürpriz yaşanmadığı takdirde, lig açılışında Espanyol karşısında bu mevkiyi doldurmaya en yakın seçenek haline getiriyor.