Acil bir durum, Arjantin’in Mısır karşısında yaptığı hesaplamaları altüst ediyor

Arjantin milli takımı, şu anda ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’nın son 16 turunda yarın Salı günü Mısır milli takımıyla karşılaşmaya hazırlanıyor.

TyC Sports kanalının haberine göre, şiddetli yağmur ve gök gürültülü fırtına nedeniyle Miami'den Atlanta'ya gitmesi planlanan uçağın kalkışı 15 dakikadan fazla gecikince, Arjantin milli takımının programında beklenmedik bir durum yaşandı.

Programda bir saat 40 dakika sürmesi öngörülen uçuş, planlanan saatten 15 dakikadan fazla gecikmeli olarak başladı. Bu durum, planlanandan daha geç bir saatte Atlanta’ya varan Arjantin milli takımının programını etkiledi.

Uçak havalimanına indikten sonra oyuncular, yaklaşık yarım saat uzaklıktaki otele doğru yola çıktı ve Arjantin saatiyle gece yarısı civarında konaklama yerlerine ulaştı.

Bu gecikme, Lionel Scaloni liderliğindeki Tango teknik ekibini planlarını değiştirmeye zorlayabilir ve oyunculara daha fazla dinlenme süresi sağlamak amacıyla antrenman saatinin değiştirilmesi muhtemeldir.