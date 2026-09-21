İspanya Futbol Hakemleri Birliği, Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho hakkında, Atletico Madrid'e karşı oynanan Madrid derbisinin ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Disiplin Kurulu nezdinde herhangi bir işlem başlatmama kararı aldı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, İspanya Futbol Hakemleri Birliği, Teknik Hakem Komitesi'nin hukuk birimiyle iş birliği içinde, Jose Mourinho'nun Atletico Madrid ile Real Madrid arasındaki derbinin bitiminin ardından yaptığı açıklamalarla ilgili Disiplin Kurulu'na şikâyette bulunmayı ve bu şikâyeti, Portekizli Real Madrid teknik direktörüne ceza verilmesiyle sonuçlanabilecek bir soruşturma dosyasının açılması amacıyla İspanya Futbol Federasyonu'na bağlı birime iletmeyi değerlendiriyordu.

Gazete, hakemler birliğinin Pazartesi günü boyunca süren müzakerelerin ardından sonunda şikâyette bulunmama kararı aldığını belirtti.

Real Madrid teknik direktörünün maçın ardından yaptığı ve baş hakem Miguel Angel Ortiz Arias'ı, özellikle de video yardımcı hakem teknolojisinden sorumlu olan Daniel Trujillo Suarez'i eleştirdiği açıklamalara rağmen, birlik şu an için herhangi bir işlem başlatmayacak.

Mourinho açıklamalarında, Madridli hakemin uluslararası unvana sahip olmadığı ve 41 yaşına ulaşmış olmasına rağmen büyük bir maç yönetmediği gerekçesiyle onun yeterliliğini sorguladı.

Video odasında görev yapmak üzere atanan hakeme gelince, Portekizli teknik direktör geçen sezon Real Madrid takımının başına gelen olayları hatırlattı.

Böylece Jose Mourinho, dosyanın açılmasıyla devam edilmesi hâlinde uygulanabilecek olası bir cezadan kurtulmuş oldu; zira ceza, 4 maç men cezasının yanı sıra 601 ile 3005,06 euro arasında değişen bir para cezasına kadar varabilirdi.



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