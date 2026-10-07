Arjantin'in efsane ismi Lionel Messi, milli takıma veda ettiği gecede, ülkesinde yayılan komplo teorilerinin gerçeğini açıkladı. Bu teoriler, Arjantin'in 2026 Dünya Kupası finalini İspanya'ya 1-0 kaybetmesinin ardından ortaya çıkmıştı.

Messi, Arjantin forması altındaki son maçını bu çarşamba sabahı oynadı ve Benin'e karşı hazırlık maçında alınan 3-0'lık net galibiyete katkı sağladı; bir gol atıp iki gole asist yaptı.

Bazı Arjantinli taraftarlar arasında sosyal medyada yayılan "komplo teorisi", ülkelerinin milli takımının 120 dakika boyunca İspanya karşısında yaşadığı ezici üstünlüğün ardından gelen yenilgiyi açıklama çabasıydı.

Bazı Arjantinliler, oyuncuların sakinliğini ve İspanya karşısında büyük bir heyecan göstermemelerini, final maçına bir şekilde kısıtlanmış ya da bilinmeyen bir faktörün etkisi altında çıkmış olabileceklerinin kanıtı olarak değerlendirdi; bu, Latin takımının İspanya karşısında sergilediği performansa saha dışında bir açıklama bulma çabasıydı.

Messi tüm bu teorileri bir kenara bıraktı ve ülkesinin milli takımının yaklaşık 3 ay önceki Dünya Kupası finalindeki yenilgisinden sonra ilk kez konuştu.

Messi, Arjantin "ESPN" kanalının aktardığına göre taraftarların önünde yaptığı veda konuşmasında şunları söyledi: "Son Dünya Kupası son derece heyecan vericiydi. Yeniden dünya şampiyonluğunu kazanmayı hayal ettik ve neredeyse buna ulaşıyorduk, ancak bazılarının dediği gibi final maçında garip bir şey olmadı. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. İngiltere maçı (yarı final) bizim için son derece yorucuydu."



