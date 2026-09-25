Açık savaş: Real Madrid kurumsal politikasını değiştiriyor

İspanya'nın başkent derbisinde komşusu Atletico'ya 2-1 mağlup olmasının ardından Real Madrid içindeki gerginlik giderek artıyor.

"Mundo Deportivo" gazetesinin haberine göre, Real Madrid'in iletişim departmanı, milli maç arasında sessizliğini korumak ve takımın yaşadığı sportif sorunları çözmeye çalışmak yerine, "düşman" olarak gördüğü medya kuruluşlarına karşı açık bir savaş başlattı.

Bu durumda kulüp, El Partidazo programının yapımcısı, gazeteci Juanma Castano'yu Cope radyosu üzerinden hedef aldı. Real Madrid, geçtiğimiz salı günü kendisine, bir gazete makalesinde Real Madrid'in kanalıyla "komşu" bir kuruluş arasında yaptığı karşılaştırma nedeniyle resmi bir eleştiri yöneltmişti. Castano daha sonra bu karşılaştırma için alenen özür diledi.

Ardından kulüp dün perşembe günü onu bir kez daha hedef aldı, ancak bu kez X ve Instagram üzerinden yaklaşık 230 milyon kişinin takip ettiği sosyal medya hesapları aracılığıyla, geçtiğimiz yıllar boyunca gazeteciyle ilişkili bir dizi tartışma ve tartışmalı konuyu gözler önüne seren bir video paylaştı.

Gazeteci Juanma Castano, karşılaştırma için özür dilemişti, ancak Real Madrid'in kanalına ilişkin tutumundan geri adım atmadı ve kanal çalışma tarzını değiştirene kadar görüşünde ısrarcı olmaya devam edeceğini vurguladı.

Bu uygulama, yeni olmasa da, zira Florentino Perez'in başkanlık döneminde uzun süredir yaşanıyordu, bu kez bir dönüşüm geçirdi; çünkü daha önce özel olarak yürütülen sınırları aşarak tamamen alenileşti ve herkesin erişimine açıldı.

Kulübün 49,5 milyon kişinin takip ettiği X platformundaki resmi hesabı, Castano'yla ilgili tüm tartışmalı konuları gözler önüne seren, Real Madrid kanalına ait bir raporu paylaştı.

Real Madrid içinde, medya kuruluşlarının yayınladığı bilgi ve görüşlerden kaynaklanan bariz bir rahatsızlık hali olduğu açıkça ortaya çıktı. Bu nedenle kulüp saldırıya geçmeye karar verdi ve böylece kulübün haberlerini aktarmaktan ve bunlar hakkında yorum yapmaktan sorumlu herkes mercek altına girmiş oldu.