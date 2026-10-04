Jules Koundé bahane aramadı, Barcelona'daki rolünün azalmasının ardından teknik direktörünü de suçlamadı; bunun yerine durumla açıkça yüzleşmeyi tercih etti ve geçen sezon sergilediği seviyeyi gösteremediğini itiraf ederek, ilk on bir içindeki yerini geri kazanmanın kendi sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

Barcelona'nın sağ beki, basın toplantısında, UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftasında oynanacak Belçika maçının arifesinde, Katalan kulübüyle bu sezon az forma şansı bulmasına değindi; takım sağ bek mevkisinde Eric García'ya güveniyordu.

Koundé şunları söyledi: "Bu teknik direktörün kararı. Fiziksel olarak mükemmel durumda hissediyorum ve herhangi bir sakatlığım yok, ama daha az süre alıyorsam bunun nedeni geçen sezon alışılmış seviyemin uzağında kalmamdır."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bunu bir meydan okuma olarak kabul ediyorum. Her zaman yaptığım gibi çalışmaya devam edeceğim, çünkü en iyi seviyemi geri kazanmak bana düşüyor. Biliyorum ki en iyi halimde olduğumda forma şansı bulacağım."

Koundé'nin Fransa Milli Takımı'ndaki rolü, Zinedine Zidane'ın teknik yönetimi devralmasından bu yana bir miktar değişiklik gösterdi; daha önce Didier Deschamps'ın sürekli olarak güvendiği temel unsurlardan biriydi.

Koundé, Zidane'ın 25 Eylül'deki ilk maçında Türkiye karşısında ilk on birde başlayıp tüm maçı oynadı, ancak ardından gelen Belçika ve İtalya maçlarında tamamen kadro dışı kaldı; şimdi Saint-Denis'teki stadyumda yeniden Belçika karşısında yerini geri kazanma fırsatı önünde beliriyor.









Barcelona'nın savunmacısı, Zidane'ın milli takımdaki başlangıcını övdü ve yeni teknik direktörün sahada ve saha dışında oyuncularla sürekli iletişim kurmaya özen gösterdiğini, teknik ekibinin de kendilerinin gelişimine yardımcı olmak istediğini belirtti.

Koundé şöyle konuştu: "Zidane ile iletişim kurmak kolay, oyuncularla da öyle; sahada ve saha dışında bizimle konuşmayı seviyor, aynı durum teknik ekibi için de geçerli. Herkes performansı iyileştirmek için tavsiye vermeye hazır. Kıyaslamaları sevmem, ama teknik direktör bizi hücumcu bir takım yapmak için çok çalışıyor."

Koundé, Zidane'ın oyun tarzında bazı yönleri, özellikle de topa sahip olma ve topu kontrol etme konusunda geliştirmesini istediğini açıkladı ve şunları söyledi: "Köklü bir değişiklik var mı bilmiyorum, ama bu, teknik direktörün özellikle topa hakim olma yönündeki kolektif isteğiyle örtüşüyor."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Gelişecek çok fazla alanım var, zaman ve enerji açısından daha az israfçı ve daha doğrudan olabilirim. Ayrıca fırsat olduğunda hücuma katılmamı istiyor, ama bu benim için yeni bir şey değil."



