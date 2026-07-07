Acı veda sonrasında… Portekiz Başbakanı, Ronaldo’ya dokunaklı bir mesaj gönderdi

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun Dünya Kupası serüveni, dün Pazartesi akşamı 16’lı tur maçlarında İspanya’ya 1-0 yenilerek ülkesinin 2026 Dünya Kupası finallerinden elenmesinin ardından resmen sona erdi.

Bu yenilgi, 41 yaşındaki tarihi golcünün Dünya Kupası'nı kaldırma hayallerini suya düşürdü. "Dón" maçın hemen ardından yaptığı açıklamada, bu karşılaşmanın Dünya Kupası tarihindeki son ve nihai maçı olduğunu doğruladı.

Ronaldo’nun kupa dolapları, bu yaz altıncı kez katıldığı turnuvada Dünya Kupası ile olan inatçılığını sona erdirmeyi umduğu Dünya Kupası şampiyonluğu hariç, mümkün olan tüm şampiyonluklarla doludur.

Ronaldo, 2006 Dünya Kupası’nda dördüncü olarak en iyi sonucunu elde etti; 2010 ve 2018 turnuvalarında ise son 16 turunda elendi; 2022 Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselirken, 2014 turnuvasında grup aşamasında turnuvaya veda etti.

Bu acı elenmenin ardından, “Foot Mercato” sitesinin aktardığına göre Portekiz Başbakanı Luís Montenegro, ulusal ikonunu onurlandırmaya ve kariyerini övmeye özen gösterdi; Ronaldo’nun son yirmi yıl boyunca Portekiz futboluna yaptığı muazzam ve kalıcı etkiyi övdü.

Başbakan, resmi açıklamalarında beş kez Altın Top ödülüne layık görülen yıldızın her zaman öncü bir sembol ve ilham verici bir lider olarak kalacağını vurguladı ve onu “Portekiz tarihinin en büyük ikonu” olarak nitelendirdi. Bu resmi övgü, vedanın acısına rağmen hem oyuncu hem de dünyanın dört bir yanındaki taraftarları tarafından büyük takdirle karşılandı.

Ronaldo, Portekiz milli takımıyla en değerli unvan olan Euro 2016 şampiyonluğunun yanı sıra iki kez Avrupa Uluslar Ligi şampiyonluğunu da kazanarak toplam üç şampiyonluğa imza attı.