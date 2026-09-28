Raheem Sterling’in yeni kulüp arayışı zorlu ilerliyor. 31 yaşındaki hücum oyuncusu, Foot Mercato’ya göre iki Fransız kulübüne önerildi, ancak iki durumda da olumsuz yanıt aldı.

Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Arsenal’de geçirdiği başarılı yılların ardından Sterling, geçen kış da kulüpsüzdü. Feyenoord onu kaçırılmayacak bir fırsat olarak gördü ve şubat ayının ortasında kadrosuna kattı.

Ancak sözleşme süreci son derece hayal kırıklığı yarattı. Rotterdam ekibi adına çıktığı sekiz resmi maçta Sterling, sadece bir asist yapabildi.

1 Temmuz’dan bu yana yeniden kulüpsüz olan kanat oyuncusu, aradan yaklaşık üç ay geçmesine rağmen hâlâ yeni bir kulüp bulabilmiş değil. İki girişime rağmen Ligue 1’de de bu olmadı.

Foot Mercato’dan Sébastien Denis’in pazartesi günü aktardığına göre Sterling, son günlerde Fransa Ligi’nden iki kulübe önerildi. Bu kulüplerden biri, şu anda on sekizinci sırada bulunan Le Havre AC. İkinci kulübün hangisi olduğu ise bilinmiyor.

Ancak her iki kulüp de Sterling ile çalışmamaya karar verdi, çünkü onun pozisyonunda zaten yeterli seçeneklere sahipler. Denis, “Daha farklı, daha egzotik seçenekler zaten masada” diye ekledi.

Sterling bu ayın başlarında da tehlikeli araç kullanma ve kullanma niyetiyle yanında gülme gazı bulundurma suçlarını kabul etmesi nedeniyle gündeme gelmişti. Bu, Sterling’in yılın başlarında İngiltere’de Lamborghini’siyle bariyerlere çarptığı tek taraflı kazanın ardından yaşandı.

Sterling, suçunu kabul etmesinin ardından ağır bir cezayla karşı karşıya kalabileceğini biliyor: tehlikeli araç kullanma nedeniyle en fazla iki yıl hapis cezası alabilir. Mahkeme kararını daha sonra açıklayacak.