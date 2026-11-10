Barcelona kulisleri, 2026 yılının son uluslararası ara döneminin başlamasıyla birlikte bir endişe hali yaşıyor. Oyuncuların milli takım kamplarından dönüşü, Katalan kulübü için tekrar eden bir baş ağrısı kaynağı haline geldi. Bu kez kulüp, sakatlık senaryosundan kaçınmayı ve tüm oyuncularını yeni kayıplar yaşamadan geri kazanmayı umuyor.

İspanyol "Marca" gazetesi, Barcelona'nın geçmişte yaşanan acı tecrübeler nedeniyle milli oyuncularının karşılaşmalarını temkinli bir şekilde takip ettiğini aktardı. Daha önce yıldızlarından bazıları etkili sakatlıklarla dönmüş, bu da takımın onların uzun süre eksikliğini yaşamasına veya sezonun kritik aşamalarında en iyi seviyelerini sergileyememelerine yol açmıştı.

Brezilyalı Raphinha'nın durumu, en önemli endişe kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor. Oyuncu, ülkesinin milli takımıyla sahaya çıktığı son üç uluslararası ara dönemde sakatlık yaşadı. Başlangıç, 2025-2026 sezonunun son uluslararası ara döneminde oldu; sezonun kapanış aşamasında seviyesini etkileyen bir sakatlık yaşadı. Ardından Dünya Kupası sırasında sıkıntısı yeniden nüksetti, son uluslararası ara dönemde ise yeni bir aksilikle karşılaştı.

Bu geçmiş olaylar nedeniyle Barcelona teknik ekibi, oyuncuyu dikkatli olması ve risk almaktan kaçınması konusunda uyardı. Özellikle Brezilya milli takımının önündeki maçların hazırlık karşılaşmaları olması ve oyuncunun sağlığını riske atmayı gerektirmemesi bunda etkili oldu.

Raphinha ise durumun doğasının farkında görünüyor. Oyuncu, yüzde 100 toparlanamamış olması nedeniyle oynayacağı dakikaların dağıtılması gerektiği konusunda İtalyan milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti ile çoktan konuşmuş durumda.

Brezilyalı yıldız, geçen hafta Barcelona ile sözleşmesini yenilediği tören sırasında şunları söyledi: "Ancelotti, oyun dakikalarını dağıtması gerektiğini biliyor. Sakatlanırsam bu milli takım için de zor olur. Konuştuk ve son sakatlığımdan toparlandığımı biliyor. Kendimi iyi hissediyorum ama yüzde 100 hazır değilim. Barcelona taraftarlarının endişelenmesine gerek yok, kendime iyi bakıyorum."

Katalan endişesi yalnızca Raphinha ile sınırlı değil. Hollandalı Frenkie de Jong'un yaşadıkları da güçlü bir şekilde hafızalarda. Oyuncu, Dünya Kupası'nda ülkesinin milli takımıyla sahaya çıktıktan sonra, kendisini yaklaşık dört ay sahalardan uzak tutan ciddi bir diz sakatlığıyla dönmüştü.

De Jong o dönemde, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen turnuva sırasında yeterince dinlenmediği için eleştirilmiş, ayrıca gerekli tıbbi muayeneleri yaptırmak üzere Barcelona'ya dönüşünün gecikmesi de eleştiri konusu olmuştu. Daha sonra sakatlığın ciddiyeti ve sonuçları netleşmişti.

Hollandalı orta saha oyuncusu birkaç gün önce sahalara döndü ve toparlandığını doğrulayan iyi performanslar sergiledi. Geçtiğimiz pazar günü Atletico Madrid karşısında da takımın temel oyuncularından biriydi. Ancak Alman teknik direktör Hansi Flick, yeni bir sakatlık nedeniyle onun hizmetlerini bir kez daha kaybetmeyi kesinlikle istemiyor.

Buna karşılık Barcelona, Lamine Yamal'ın durumunu temkinli bir şekilde ele almayı tercih etti. Oyuncu, dizinde ağrı hissetmesi nedeniyle İspanya milli takımının Çek Cumhuriyeti ile oynadığı maç kadrosundan çıkarıldı.

Oyuncunun toparlanmak ve durumunu takip etmek için Barcelona'da birkaç gün geçirmesi bekleniyor. Ağrılarının, bir sonraki İngiltere maçında sahaya dönmesine izin verecek ölçüde iyileşmesi umut ediliyor.

Raphinha'nın geçmiş sakatlıkları, De Jong'un uzun süreli yokluğu ve Lamine Yamal'ın durumunu çevreleyen endişe arasında Barcelona, uluslararası ara dönemin mümkün olan en az hasarla sona ermesini bekliyor. Kulüp, milli takım günlerinin, Flick'in önündeki aşamadaki hesaplarını alt üst edecek yeni bir kabusa dönüşmemesini umuyor.