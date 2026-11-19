Manchester City ne saha içinde ne de saha dışında iyi günler geçiriyor. Premier Lig'de üst üste 3 yenilgi alan ekip, Arsenal'in 6 puan gerisine düştü.

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Mali kural ihlallerinden suçlu bulunmasına ilişkin gelişmeler beklenirken, kulübün aylar önce sunduğu uzlaşma teklifi aralık ayının ortasında değerlendirilecek. Bu uzlaşma sonuç vermezse kulüp, 2027 yılında yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

Konuyla ilgili haberinde AS gazetesi, Manchester City'nin rakiplerinin bu dosyada harekete geçip adım atmaya başladığını belirtti. Bunların ilki, ortaklıktan rakipliğe geçen Apollo Global Management grubu oldu.

Financial Times'ın aktardığına göre, City Football Group ile müzakerelerde son aşamaya gelen ABD'li yatırım grubu, bağımsız komisyonun kulübün Premier Lig'in mali kurallarını ihlal ettiğine hükmetmesinin ardından Manchester City'nin sahibine verilmesi planlanan 2 milyar dolarlık krediyi iptal etti.

Kaybedilen paranın tutarı 1,8 milyar euroyu aşıyor. Bu durum, Manchester City'nin mali geleceğini çevreleyen belirsizliği gözler önüne seriyor.

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Apollo'nun anlaşmadan vazgeçme kararı, Manchester City için yeni ve sert bir darbe oldu. Grup, geçen yıl yatırım kolu Apollo Sports Capital aracılığıyla Atletico Madrid'in en büyük hissedarı olma konusunda anlaşmaya varmıştı.

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İngiliz kulübüne sağlanması planlanan kredi, City Football Group'a ek likidite kazandıracak, ayrıca mevcut kredi hatlarının yeniden finansmanında kullanılacaktı. Ancak bu ekonomik darbe, Manchester City için sonuncusu olmayacak.

Premier Lig'in diğer kulüplerinin, ligin CEO'su Richard Masters'ın yanında saf tutması bekleniyordu. Üstelik bu kulüplerin birçoğu, kulübe verilecek cezalar ve sunduğu uzlaşma teklifine ilişkin karar belli olur olmaz Manchester City'ye karşı ayrı ayrı dava açmaya hazırlanıyor.

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The Athletic'in ortaya çıkardığına göre iş, Masters'a mali güvence sağlanması konusunda anlaşmaya varılmasına kadar vardı. Yayın, bugün, perşembe günü Londra'da kulüp sahipleri ve yöneticilerinin katılımıyla yapılan toplantının ardından, Richard Masters'a dava açılması halinde mali güvence sağlanacağını bildirdi.

Başka bir deyişle İngiliz kulüpleri, City'nin sponsorlarının şahsen dava açmaya karar vermesi halinde, Başkan Alison Brittain ile icracı olmayan üyeler Mai Fyfield, Dharmash Mistry ve Matthew Ryder'dan oluşan Premier Lig yönetim kurulunun hukuki masraflarını karşılama konusunda anlaştı.

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Kulübün ana sponsoru Etihad Havayolları da bu yola başvurabilecek taraflardan biri.

Gerçek şu ki City davası, taraflardan hiçbiri için ucuza mal olmadı. Bu süreçte Manchester City ve Premier Lig'in masrafları şimdiden 100 milyon sterlini, yani 118 milyon euroyu aştı.

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The Guardian geçen eylül ayında şunları eklemişti: "Premier Lig'in masraflarının 70 milyon sterlini aşması bekleniyor."

The Times ise 2025 yılında, Chelsea, Everton, Nottingham Forest ve Leicester City ile Manchester City'ye ilişkin soruşturmaların ve tahkim duruşmalarının hukuki maliyetinin Premier Lig'e yaklaşık 60 milyon euroya mal olduğunu bildirmişti.

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Tüm bunlara rağmen Premier Lig ile Manchester City arasındaki mücadeleden galip çıkacak taraf, yargı masraflarının yaklaşık %70'ini kaybeden taraftan geri almayı bekliyor.

Başka bir deyişle Manchester City masum olduğunu kanıtlayamazsa, avukatlara boşuna büyük meblağlar harcamakla kalmayacak, aynı zamanda tazminat olarak Premier Lig'e yaklaşık 50 milyon sterlin, yani yaklaşık 60 milyon euro ödemek zorunda kalacak.