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Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
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Acı darbe: Liverpool, Fenerbahçe maçı öncesi orta saha yıldızını kaybetti

R. Gravenberch
Liverpool
Fenerbahçe - Liverpool
Fenerbahçe
Şampiyonlar Ligi
Hollanda
Türkiye
İngiltere

Can dolu bir eksiklik

Türkiye'ye yapacağı riskli yolculuktan saatler önce Liverpool, teknik ekibin planlarını alt üst eden ağır bir darbe aldı.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe karşısında zorlu bir sınava hazırlanırken, resmi açıklama orta sahanın en önemli isimlerinden birinin beklenen bu karşılaşmada forma giyemeyeceğini doğruladı.

Liverpool, yarın çarşamba günü, bu sezon oynanan 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü hafta mücadeleleri kapsamında ev sahibi Fenerbahçe ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

İngiliz ekibi, kıta turnuvasının puan durumundaki konumunu güçlendirmeyi amaçladığı bu kader maçında Fenerbahçe'nin sahasına ağır bir konuk olarak gidiyor.

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Şampiyonlar Ligi

04 Kas 2026

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Teknik direktör Andoni Iraola'nın umutlarına acı bir darbe gelirken, Liverpool, orta saha oyuncusu Hollandalı Ryan Gravenberch'in topuğunda aniden ortaya çıkan bir sakatlık nedeniyle maç kadrosunda yer almayacağını resmen açıkladı. Bu sakatlık, oyuncuyu bu kritik karşılaşmadan uzak tutacak.

Bu eksikliğin ardından kulüp, Türkiye'ye gidecek olan ve bazı yeni isimler ile sürprizlere sahne olan kadroyu açıkladı. Kadro şu şekilde:

Kaleciler: Alisson Becker, Mamardashvili, Woodman.

Savunma: Joe Gomez, Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Ronald Araujo, Tsimikas.

Orta saha: Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Mac Allister, Nyoni, Chambers, McConnell.

Hücum: Gomes, Alexander Isak, Cody Gakpo, Victor Munoz, Bradley Barcola, Ngumoha.

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