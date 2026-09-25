Fransa Milli Takımı, Zinedine Zidane yönetimindeki ilk maçında Uluslar Ligi'nde Türkiye ile yaptığı karşılaşmada Kylian Mbappe'nin sakatlanarak sahayı terk etmesiyle, yeni teknik direktörü liderliğindeki yolculuğunun başında ağır bir darbe aldı.

Real Madrid'in yıldızı ve milli takımın kaptanı Mbappe, Zidane döneminde attığı ilk golü kutlarken yere düştü; acı hissetmesine rağmen oynamaya devam etmeye çalıştı ancak maçı tamamlayamadı.

Görüntüler, önce dizini tutan ardından elini başına götüren Mbappe'nin yaşadığı acıyı gözler önüne serdi. Oyuna devam edemeyeceği açıkça belli olan futbolcu, acı içinde sahayı terk ederek doğruca soyunma odasına yöneldi.

Zidane, Mbappe'nin yerine Desire Doue'yi oyuna aldı. Mbappe'nin sakatlığının türünü ve muhtemel yokluk süresini belirlemek için önümüzdeki saatlerde tıbbi tetkiklerden geçmesi bekleniyor.

Mbappe'nin sakatlığı, Fransa Milli Takımı ve Zidane açısından zor bir zamanda geldi. Real Madrid forveti, yeni teknik direktörü yönetimindeki yolculuğuna bir golle başlamış, ancak kutlama anları kısa sürede Fransa kaptanının durumuyla ilgili bir endişe kaynağına dönüşmüştü.