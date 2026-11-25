Celtic'ten gelen haberler Mısırlı kanat oyuncusu Haissem Hassan için hiç iç açıcı değildi. Kendini kanıtlamak için yeni bir fırsatı değerlendirmeye hazırlanırken kulübün Portekizli Jota ile ilgili son kararı tüm hesapları altüst etti ve onu beklediğinden çok daha zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı.

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Hassan, Parkhead'de sancılı bir başlangıç yaptı. Oyuncu geçen yaz 6 milyon sterlinlik bir transferle takıma katıldı. Bonuslarla birlikte toplam bedelin kayda değer ölçüde artabileceği bu transfer, onu ilk günden itibaren büyük bir baskı altına soktu.

Hassan yeteneğinden bazı parıltılar gösterdi. Hız ve beceriye sahip yetenekli bir oyuncu olduğuna şüphe yok, ancak özellikle onun çapında ve değerindeki bir oyuncu için yeterince istikrarlı bir performans ortaya koyamadı. Teknik direktör Martin O'Neill de son iki maçta kanat oyuncusunu kadro dışı bırakmaya karar verdiğinde bunu açıkça ortaya koydu.

O'Neill, İskoç yayın kuruluşu "The Celtic Bhoys" tarafından aktarılan açıklamalarında, ikinci kararın kanat oyuncusunun milli takım görevinden oyuncuların çoğundan daha geç dönmesinden kaynaklandığını vurguladı. Ancak Hassan'ın daha fazla çaba göstermesi ve yeri için daha fazla mücadele etmesi gerektiğini de kesin bir dille belirtti.

Bununla birlikte O'Neill, Mısırlı milli oyuncunun perşembe akşamı Torreense ile oynanacak Avrupa Ligi maçında forma giyeceğinin sözünü verdi. Dört maçta yalnızca üç puan toplayan Celtic'in bu maçı kazanmaya büyük ihtiyacı var ve beklentiler, Hassan'ın bu kritik karşılaşmada ilk 11'de başlayabileceği yönündeydi.

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Ancak İskoç yayın kuruluşuna göre Jota'nın yeniden devreye girmesiyle Mısırlı oyuncunun forma şansı ciddi şekilde azaldı.

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Jota, Mika Bauer'in onu on haftaya kadar sahalardan uzak tutacak ayak bileği sakatlığının ardından Celtic'in Avrupa Ligi kadrosuna dahil edildi. Turnuva kuralları, kulüplerin oyuncu belirleme döneminin tamamı boyunca sahalardan uzak kalacak ciddi bir sakatlık yaşayan herhangi bir oyuncunun yerine başka bir oyuncuyu kaydetmesine izin veriyor. Bu dönem yaklaşık aralık ortasına kadar sürüyor.

Jota'nın dönüşü, Hassan açısından son derece kritik bir zamana denk geldi. Portekizli yıldız St. Mirren karşısında en iyi performansını sergileyemedi, ancak Yang Hyun-jun ve Camilo Duran ile oluşturduğu hücum üçlüsü oldukça umut verici göründü. O'Neill de önümüzdeki dönemde bu düzene düzenli olarak güvenmeye yönelebilir.

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Bu, Hassan'ın hiç de ihtiyaç duyduğu bir durum değil, zira oyuncu daha sık ilk 11'de başlamayı ve kendini kanıtlamayı hedefliyor. Kanat oyuncusunun düzenli olarak bir miktar süre alması bekleniyor, ancak şu an için Jota ya da Yang'ın yerine ilk 11'de başlaması pek olası görünmüyor.

Hassan'ın lehine işleyebilecek tek etken, Jota'nın hâlâ tam formuna kavuşmaya çalışıyor olması. Ayrıca O'Neill, özellikle seyahatin ve yorgunluğun söz konusu olduğu bir Avrupa maçında Portekizli yıldızı bir hafta içinde iki kez oynatmak için henüz onay almamış olabilir.