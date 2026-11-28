Atletico Madrid'in yıldızlarından birinin, La Liga'nın öne çekilen 23. haftasında önümüzdeki çarşamba Spotify Camp Nou'da Barcelona ile oynanacak merakla beklenen karşılaşmada forma giyemeyeceği kesinleşti.

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Marc Pubill'in, cumartesi akşamı Elche ile oynanan maçta beşinci sarı kartını görmesinin ardından cezalı duruma düştüğü için Barcelona maçında forma giyemeyeceğini Sport gazetesi duyurdu.

Marc Pubill, Atletico Madrid'in Elche maçına David Hancko ile birlikte stoper ikilisinde ilk 11'de başladı.

Takımı skorda iki farklı önde olmasına rağmen Pubill, 43. dakikada organizasyondaki beşinci sarı kartını gördü. Bu nedenle bir maçlık ceza alan oyuncu, Barcelona ile karşılaşmak üzere Spotify Camp Nou'ya yapılacak zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.

Ancak sarı kart, Pubill'in yaşadığı tek sorun değildi. Oyuncu için Martínez Valero'daki akşam zaten kötü başlamıştı. Pubill, 27. dakikada Martim Neto'ya adeta bir hediye sundu. Neto farkı 1-2'ye indiren golü atarak Elche'yi yeniden maça ortak etti ve Atletico Madrid'in deplasmanda gol yemeden geçirdiği 341 dakikalık seriye son verdi.

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Madrid ekibinin Metropolitano dışında yediği son golü bulmak için ekim ayına dönmek gerekiyor. O maçta Lucas Boyé, kaleci Jan Oblak'ı mağlup etmeyi başarmıştı.

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Bu iki olay Pubill'in performansına damgasını vurdu, ancak özellikle sarı kartın sonuçları Elche maçının sınırlarını aşacak. Teknik direktör Diego Simeone, lig şampiyonluğu yarışında büyük önem taşıyan Barcelona deplasmanında kadrosunun temel isimlerinden birinden yoksun kalacak. Pubill, önemli eksikler yaşandığında takımın tüm hatlarındaki seviyeyi korumasına imkân tanıyan bir oyuncu.

Cristian Romero'nun yokluğunda Marc Pubill, Hancko'nun yanında stoperde vazgeçilmez bir isim haline geliyor.

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Simeone, Romero'nun forma giyemediği durumlarda Pubill'in stoperde oynaması gerektiğini çok iyi biliyor. Oyuncu bu sorumluluğu Martínez Valero'da da yeniden üstlendi.

Ancak Pubill'in önemi yalnızca bazı oyuncuların eksikliğiyle sınırlı değil. Romero'nun forma giyebildiği dönemlerde de Pubill ilk 11'deki yerini korudu, ancak bu kez mevki değiştirerek sağ beke geçti.

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Bu senaryoda Pubill, Simeone'ye Marcos Llorente'yi orta sahada oynatma fırsatı veriyor. Böylece Arjantinli teknik adam, Madridli oyuncudan orta sahada yararlanarak takıma fiziksel güç ve hareketlilik katabiliyor, bunu yaparken de bek mevkiinde üstün fiziksel özelliklere sahip bir oyuncudan vazgeçmek zorunda kalmıyor.

Bu nedenle beşinci sarı kart yalnızca savunma hattında bir boşluk bırakmakla kalmıyor, Atletico Madrid'in Barcelona maçındaki orta saha yapılanmasını da etkileyebilir.

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Marc Pubill, Katalan ekibiyle oynanan bir önceki maçtan bu yana ceza sınırındaydı. Oyuncu, bu ay 8 Kasım'da Metropolitano'da Barcelona'nın 2-1 galibiyetiyle sona eren karşılaşmanın 88. dakikasında Pedri'ye yaptığı faul nedeniyle dördüncü sarı kartını görmüştü.

Atletico Madrid'in Bouba Sangaré'nin golüyle 3-2 öne geçmesine rağmen Simeone risk almak istemedi ve takımındaki ceza sınırındaki diğer oyuncu Álex Baena'yı 56. dakikada oyundan alarak yerine Jonathan David'i sahaya sürdü.