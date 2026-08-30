Acı bir kâbus: Barcelona yeni transferini tescil edememe tehlikesiyle karşı karşıya

Barcelona, bu yaz kadrosuna kattığı en dikkat çekici oyunculardan birinden yararlanmasını engelleyebilecek acı bir kâbusla karşı karşıya.

Barcelona, sportif direktörlüğün başlangıçta kaleci mevkisini güçlendirme niyetinde olmaması nedeniyle bir bakıma sürpriz sayılan bir transferle Dominik Livakovic ile anlaştığını duyurdu.

Ancak sportif direktör Deco, olayların önüne geçmek ve Polonyalı kalecinin sözleşmesi biter bitmez, 2027/2028 sezonunda Szczesny'nin yerine geçecek bir alternatifi güvence altına almak istedi.

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Fakat başlangıçtaki plan, özellikle Szczesny'nin 36 yaşında olması ve üst düzey maçlar için fiziksel kondisyonunun kuşkulu olması nedeniyle bu sezon bir kaleciye ihtiyaç duyulma ihtimali göz önünde bulundurularak değişti.

Bu nedenle, son Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ın kalesini koruyan 31 yaşındaki tecrübeli kaleci Livakovic ile anlaşma sağlandı.

"Marca" gazetesine göre sorun, Barcelona'ya özgü mali fair play kurallarında yatıyor. Bu nedenle, transferi resmen açıklanmış olmasına rağmen Katalan kulübü Livakovic'i kayıtlarına dahil etmedi. Şu anda La Liga listesinde yalnızca üç kaleci bulunuyor: Joan Garcia, Szczesny ve Eder Aller; Hırvat kalecinin ise adı geçmiyor.

Barcelona, Livakovic'in kaydını son ana kadar erteleyecek ve kulüp, mali fair play kuralları aracılığıyla gerekli onayı alacağına inanıyor, ancak bundan tam olarak emin değil.

Bu durum, takımın önümüzdeki hamlelerine ve maaş listesinde ona yer açılıp açılmayacağına bağlı olacak. Gabriel Jesus transferi çok pahalı olmasa da kulübün bütçesini etkileyecek.

Kaydı sonunda mümkün olmazsa asıl plana geri dönülecek; yani Livakovic, 2027/2028 sezonunun başında Barcelona'ya katılmadan önce kiralanacak.

Yine de kulüp, onu bu yıl kaydedebilme ihtimali konusunda hâlâ iyimser ve emin.

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