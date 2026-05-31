Acı bir ilk: Kristian Hlynsson, yepyeni kuralın ilk kurbanı oldu

Pazar günü Japonya ile İzlanda arasında oynanan hazırlık maçında dikkat çekici bir an yaşandı. FC Twente’nin orta saha oyuncusu Kristian Hlynsson, FIFA’nın oyuncu değişikliği ile ilgili yeni kuralını sahada ilk kez deneyimleyen oyuncu oldu. Oyuncu değişikliğini çok uzun sürmesi nedeniyle İzlanda, bir süreliğine 10 kişi ile oynamak zorunda kaldı.

Bu önlem, Uluslararası Futbol Kuralları Kurulu (IFAB) tarafından bu yılın başlarında duyurulan bir dizi yeni kuralın bir parçası. Kuralları belirleyenler, zaman kazanma taktiklerini daha da azaltmak ve maçların temposunu artırmak istiyor.

Yeni kurallara göre, oyuncular oyundan çıktıklarında 10 saniye içinde sahayı terk etmelidir. Bunu başaramazlarsa, yedek oyuncu sahaya hemen giremez. Bu da ilgili takım için geçici olarak sayıca az kalma durumuna yol açar.

Hlynsson, Japonya ile oynanan maçta bu cezaya maruz kalan ilk oyuncu oldu. İzlandalı orta saha oyuncusu, kenar çizgisine ulaşmak için izin verilen on saniyeden daha uzun süre harcadı, bu nedenle yedeği oyuna girebilmek için bir dakika beklemek zorunda kaldı.

Bu ceza, maçın gidişatını doğrudan etkiledi. İzlanda bir kişi eksik oynarken, Japonya ortaya çıkan boşluktan yararlanarak maçın tek golünü attı. Gol, NEC'den Koki Ogawa'nın adına yazıldı.

Bu kural, IFAB'ın Şubat ayında sunduğu daha geniş kapsamlı değişiklik paketinin bir parçası. Böylece, video hakem belirli durumlarda daha fazla yetkiye sahip olacak ve oyun yeniden başlatma kuralları da daha sıkı bir şekilde denetlenecek.

Artık taç atışları ve kale vuruşları beş saniye içinde yapılmak zorunda.

Yeni kurallar, yaklaşan Dünya Kupası'nda da geçerli olacak.