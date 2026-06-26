Achraf Hakimi, tecavüz davasındaki kararın ardından radikal bir adım attı

Achraf Hakimi, yakında Fransa’da mahkemeye çıkması gerektiğine dair karara karşı temyize gidiyor. Paris Saint-Germain ve Fas milli takımında forma giyen savunma oyuncusu, Şubat 2023’te işlediği iddia edilen tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya. Hakimi ise masum olduğunu söylüyor.

Dava, Şubat 2023’te genç bir kadının Nogent-sur-Marne’daki bir karakola başvurmasıyla başladı. Kadın, Paris’in banliyösü Boulogne-Billancourt’ta bulunan futbolcunun evinde cinsel istismara uğradığını iddia etti.

Kadın başlangıçta resmi bir şikayette bulunmamış olsa da, suçlamaların ciddiyeti nedeniyle savcılık bir soruşturma başlattı.

Soruşturma birkaç yıl sürdü. Şimdi Temyiz Mahkemesi, mahkemede doğrudan tam bir ceza davasına geçmek için yeterli delil olduğu yönünde kesin bir karar verdi.

Faslı defans oyuncusunun avukatı Cuma günü Reuters haber ajansına, Hakimi ve savunma ekibinin bu kararı Fransa’nın en yüksek mahkemesi olan Yargıtay’da (Cour de cassation) yeniden temyiz edeceklerini doğruladı.

PSG oyuncusu, suçlamaları her zaman şiddetle reddetmiştir. Kısa bir süre önce, mahkemeye çıkması gerektiği haberine X üzerinden tepki gösterdi. “Yıllardır sessiz kalmayı tercih ettim. Onurlu davranmanın, sabırlı olmanın ve adalete güvenmenin doğru kararların alınmasını sağlayacağını düşünmüştüm.”

Ayrıca, hakkında yalan haberlerin yayıldığını da belirtti. “Bugün, ailemin, hayatımın ve özellikle de gerçeğin pahasına, bana ait olmayan bir hikâye anlatılıyor. Bazen kolay bir hedef haline geldiğimi hissediyorum. İlk günden beri bu davayı bekliyordum. Ve şimdi sabırsızlıkla bekliyorum. Nihayet sesimi duyurabileceğim.”