Achraf Hakimi, PSG'nin erken sözleşme girişimini reddetti: Faslı yıldız görüşmeleri ağırdan alıyor

Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain'in temsilcileriyle yaptığı ilk temasın ardından yeni sözleşme için yürütülen ön görüşmeleri yavaşlattı. Faslı savunmacı, Fransa'nın başkentinde mutlu olmaya devam etse de sözleşmesini uzatmak için şu an acele etmesi gerektiğini düşünmüyor.

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Hakimi, PSG'nin sözleşme girişimini durdurdu

Hakimi, PSG formasıyla bu sezona olağanüstü bir başlangıç yaptı. İstikrarlı biçimde sergilediği etkileyici performans, kulübün iddialı sportif projesinin temel taşlarından biri olarak konumunu pekiştirdi.

Bu güçlü performansların ardından PSG yönetimi, Faslı oyuncunun uzun vadeli geleceğini güvence altına almak istiyor. Kulüp, yeni bir sözleşme konusunda nabız yoklamak için kısa süre önce oyuncunun temsilcileriyle ilk teması kurdu.

Ancak bu ilk girişim, kulübün istediği görüşmelere dönüşmedi. L’Equipe'e göre Hakimi'nin yakın çevresi, bu erken aşamada resmî müzakerelere başlamamayı tercih ederek kulübün girişimini durdurdu.

Yeni sözleşme imzalamak için acele etmiyor

Görüşmelerin ertelenmesinin nedeni mali talepler ya da önerilen yeni sözleşmenin süresi değil. Hakimi ve temsilcileri, yeni bir anlaşmaya ihtiyaç duyulmasına daha çok zaman olduğunu düşünüyor.

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Bek oyuncusu iki yıl önce sözleşmesini uzatmıştı ve mevcut sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Bu nedenle henüz müzakere masasına oturmak için hiçbir aciliyet hissetmiyor.

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PSG, en değerli oyuncularından birinin kulüpteki geleceğini uzun vadede güvence altına almak için erkenden harekete geçmek istiyor. Ancak oyuncu, yeni bir anlaşmaya imza atmadan önce beklemeyi tercih ediyor.

Savunmacı, Enrique yönetiminde başarılı bir dönem geçiriyor

Hakimi, Fransa'nın başkentinde son derece rahat bir konumda. Teknik direktör Luis Enrique için vazgeçilmez bir oyuncu olmaya devam ediyor ve İspanyol çalıştırıcının taktiksel yönetimi altında başarılı performanslar sergiliyor.

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Yetenekli savunmacı, yakın zamanda sahada sergilediği tarihi performansla büyük sportif etkisini bir kez daha gösterdi. Buna, Ligue 1'de Le Havre karşısında alınan 5-1'lik farklı galibiyette yaptığı hat-trick de dahildi.. Mevcut sözleşmesinin bitmesine daha birkaç yıl olduğu için geleceğine ilişkin görüşmelerde pazarlık gücü tamamen elinde.

Sözleşme görüşmeleri askıya alındı

İki taraf da başarılı birlikteliklerini sürdürmek istiyor. Ancak bir sonraki adımı resmileştirme konusunda takvimleri birbirinden tamamen farklı.

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Tarafların hiçbirinin acil bir adım atma baskısı hissetmemesi, sözleşme konusunun kısa sürede ilerleme kaydetmesini zorlaştırıyor. Durumun önümüzdeki birkaç ay boyunca tamamen askıda kalması bekleniyor.