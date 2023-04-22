Achraf Hakimi'nin annesi Sadia Mouth, oğlunun eşinden bir an önce kurtulması gerektiğini söylüyor.

Achraf Hakimi, eşi Hiba Abouk ile boşanma sürecinde

Eşi mal varlığının yarısını talep etti

Ancak Hakimi'nin üzerine herhangi bir mal varlığı çıkmadı

NE OLDU? PSG'nin yıldızı Achraf Hakimi, 24 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanmıştı. Fransız savcılık makamı olayı doğrularken Hakimi hakkında soruşturma başlatıldı. Ardından Faslı yıldızın eşi Hiba Abouk boşanma davası açarak Hakimi'nin mal varlığının yarısını mahkemeden talep etti. Paris Saint-Germain forması giyen oyuncudan tahsil edecek herhangi bir mal varlığı bulamayan mahkeme Hiba Abouk'un talebini reddetti. Achraf Hakimi'nin nafaka ödememek için tüm malını ve mülklerini annesi Sadia Mouth'un üzerine devrettiği ortaya çıktı. Hakimi'nin annesi bu iddialar hakkında ilk kez konuştu.

NE SÖYLENDİ? Morocco World News'e konuşan Achraf Hakimi'nin annesi şunları söyledi: "Oğlum kendisini korumak için böyle bir şey yaptıysa bundan haberim yok. Haber doğru olsa bile sorun ne? Oğlum bunu yapmazsa o kadından kurtulamayacak."

BÜYÜK RESİM: Achraf Hakimi'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Abouk, yalnızca parayı önemsediği iddialarına karşılık verdi. Instagram hikayesinde çocuklarının fotoğrafını paylaşan Abouk, "Gerçekten önemli olan tek şey onlar" yazdı.