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AC Milan perşembe akşamı karakter gösterdi. Avrupa Ligi'nde Olympiakos deplasmanında 2-0 geriye düşen İtalyan ekibi, ikinci yarıda toparlanarak etkileyici bir geri dönüşle 4-2 kazandı. Bu galibiyet gerekliydi: Milan, üç puana rağmen şimdilik yalnızca 21. sırada. Olympiakos ise yedinci sırada.

Milan, Pire'de talihsiz bir golle geriye düştü. Kaleci Mike Maignan, kornerden gelen kafa vuruşunu kurtarmak için hamle yaptı ancak top ona çarparak ağlara gitti: 1-0.

Ev sahibi ekip, ikinci yarının hemen başında farkı ikiye çıkardı. Remo Freuler'in savunma arkasına attığı kusursuz pasta Maignan ile karşı karşıya kalan Jota Silva, soğukkanlılığını koruyup sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Milan'ın yanıtı on dakikadan kısa süre sonra geldi. Omari Hutchinson sağdan içeri kat etti ve sol ayağıyla yaptığı isabetli sert vuruşla golü buldu.

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Hutchinson, 63. dakikadaki beraberlik golünde de kilit rol oynadı. İngiliz oyuncunun ortası arka direkte Alphadjo Cissè'nin kafasına geldi. Cissè, topu yakın köşeden ağlara gönderdi.

Hutchinson maçın tartışmasız yıldızı oldu. Milan'ın 3-2 öne geçtiği golde de ölçülü ortasıyla asisti yaptı. Bu kez Christian Pulisic'i buldu; Pulisic de nefis bir voleyle golü attı.

Milan, oyundan düşen Yunan ekibi karşısında dördüncü golü bulmak için birçok fırsat yakaladı ancak işi gereksiz yere zora soktu. Farkı ancak 95. dakikada açabildi. Son sözü, kontra atakta Diego Moreira söyledi: 4-2.