AC Milan, perşembe günü Red Bull Salzburg karşısında UEFA Avrupa Ligi'nde farklı bir galibiyet aldı. Avusturya'da oynanan maçta Rossoneri 0-4 kazandı. On dokuz yaşındaki yıldız adayı Alphadjo Cissè hat-trick yaparken Gonçalo Ramos da gol attı. Açılış turunda Benfica'ya 0-2 yenilen Milan, ilk puanlarını aldı. O turda Levski Sofya'yı 0-1 mağlup eden Salzburg'un da üç puanı bulunuyor.

Milan Teknik Direktörü Rúben Amorim, Salzburg'da en güçlü ilk 11'ini sahaya sürmedi. Gonçalo Ramos, Christian Pulisic, Luka Modric, Diego Moreira ve Pervis Estupiñán maça yedek kulübesinde başlayan isimler arasındaydı. İlk 11'de yer alan Adrien Rabiot, maçın başlarında Milan'ı öne geçirebilirdi ancak vole vuruşu takım arkadaşı Francesco Camarda'ya çarptı.

Milan, maça iyi başlangıcını sürdürdü ve çabasının karşılığını aldı. Omari Hutchinson paslaşmanın ardından topu arka direğe doğru sert bir şekilde gönderdi. Burada doğrudan rakibinden önce topa yetişen Cissè, yere çarptırdığı kafa vuruşuyla golü buldu: 0-1.

İlk yarıda iyi futbolunu sürdüren Milan, Ruben Loftus-Cheek'in şutundan dönen top Hutchinson'ın önüne düştüğünde farkı ikiye çıkarmalıydı. Önünde neredeyse boş bir kale vardı. Kaleci Christian Zawieschitzky artık pozisyona müdahale edebilecek durumda değildi ancak savunmacı Kevin Boma, kedi çevikliğiyle yaptığı hamleyle topu kale çizgisinin önünde çıkardı.

Neredeyse kaçınılmaz görünen ikinci gol kısa süre sonra geldi. Rabiot, Davide Bartesaghi'ye savunma arkasına harika bir pas gönderdi. Bartesaghi, arka direkte büyük bir çabayla topu oyun alanında tuttu ve bomboş durumdaki Cisse'ye ulaştırdı. Bu yılın başında PSV'ye transfer olmaya çok yaklaşan İtalyan futbolcu, topu kolayca ağlara gönderdi.

İkinci yarının henüz beşinci dakikası dolmamışken Cissè hat-trick'ini tamamladı. Loftus-Cheek, Rabiot'yu doğru zamanda savunma arkasına kaçırdı. Fransız millî futbolcu da bir kez daha çok iyi pozisyon alan Cissè'ye sert bir orta yaptı: 0-3.

Maçın bitimine yirmi dakika kala Salzburg için durum daha da kötüleşti. Ev sahibi ekibin savunmadan çıkarken yaptığı büyük hatanın ardından topu kazanan Ardon Jashari, oyuna sonradan giren Ramos'u buldu. Ramos da topu ağlara göndererek gol sevincini yaşadı: 0-4.

Milan, maçı on kişi tamamladı. Filippo Terracciano, rakibin kontra atağını kurallara aykırı şekilde durdurunca kırmızı kart gördü.







