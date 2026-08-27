AC Milan, Rafael Leão için 45 milyon euroluk teklifi kabul etti

David Ornstein’in The Athletic’te aktardığına göre AC Milan, Galatasaray’ın Rafael Leão için yaptığı teklifi kabul etti. Portekizli sol kanat oyuncusunun ise henüz son sözünü vermesi gerekiyor; bu nedenle somut şekilde ilgilenen Aston Villa da umudunu koruyor.

Leão’nun Milan ile Haziran 2028’e kadar sözleşmesi bulunuyor, ancak bir süredir moda şehrinden ayrılmak istediğini gizlemiyor. 27 yaşındaki hücum oyuncusu, öyle ya da böyle transferini alacak gibi görünüyor.

Milan, Galatasaray’dan gelen toplam 45 milyon euroluk teklifi kabul etti. Ancak Leão’nun gerçekten Türkiye’ye gidip gitmeyeceği soru işareti, çünkü The Athletic hafta başında oyuncunun Premier League’e gitmeyi tercih ettiğini yazmıştı.

Ancak Galatasaray, 49 kez milli olan oyuncuyu ikna etmek için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda ve kendisine yıllık net 10 ila 12 milyon euro maaş önerdi. Yine de Cim Bom ile Leão arasında henüz bir anlaşma yok ve Villa da bundan faydalanmayı umuyor.

Leão, 2019’da Milan’a imza attı ve Rossoneri formasıyla 293 maça çıktı. 80 gol ve 65 asistle önemli bir katkı da sağladı, ancak son sezonlarda önceki dönemlere kıyasla daha az belirleyici oldu.

Galatasaray’da Leão, şu anda Rams Park’ta sol kanadın değişmez ismi olan Baris Alper Yilmaz ile forma rekabetine girecek. Leão, Aleksey Batrakov’un gelişinin ardından bu yaz Galatasaray’ın ikinci büyük transferi olabilir. 21 yaşındaki Rus on numara, Lokomotiv Moskova’dan 25 milyon euro karşılığında geldi.

Villa, daha önce bu transfer döneminde Morgan Rogers’ı Chelsea’ye sattı ve Ollie Watkins’i de elden çıkarmak üzere. İngiliz oyuncu 60 milyon euro karşılığında Al-Hilal’e gidiyor; bu nedenle teknik direktör Unai Emery hücum hattına takviye istiyor.

Villa, bu yaz daha önce Zion Suzuki, Matteo Ruggeri, João Gomes, Johan Manzambi ile kadrosunu güçlendirdi; ayrıca Aaron Wan-Bissaka ve Alejandro Garnacho’yu kiralık olarak aldı. Emery, Leão ile birlikte arzuladığı hücumdaki “büyük silahı” kısa süre içinde karşılamayı umuyor.