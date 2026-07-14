Abu Treika: Arjantin'in Dünya Kupası finaline yükselmesini diliyorum

Mısır milli takımının efsanesi Muhammed Abu Treika, Arjantin milli takımının 2026 Dünya Kupası finaline yükselmesini ve Salı akşamı finale çıkmayı garantileyen İspanya milli takımıyla karşılaşmasını diliyor.

İspanya milli takımı, Fransa'yı 2-0 mağlup ederek tarihindeki ikinci kez finale yükseldi; finalde ise Çarşamba akşamı oynanacak Arjantin-İngiltere maçının galibi ile karşılaşacak.

Abu Treika, İspanya-Fransa maçı sonrasında "BeIN Sports" kanalına yaptığı açıklamada, "2024 Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya ile İngiltere arasında bir final izlemiştik (ve maçı Matadorlar kazanmıştı), şimdi de İspanya ile Arjantin arasında bir final izlemek istiyoruz" dedi.

İngiltere milli takımının finalde İspanya için en kolay rakip olduğunu belirten Abu Treika, Lionel Messi'nin varlığı nedeniyle Arjantin milli takımının daha zorlu bir rakip olacağına dikkat çekti.

Abu Treika, İngiltere ve Arjantin milli takımlarının büyük ölçüde bireysel oyunculara dayandığını açıkladı.

Sözlerine şöyle devam etti: “İngiltere sadece iki oyuncudan ibaret: (Harry) Kane ve (Jude) Bellingham. Takım 13 gol attı ve bu ikili bu gol sayısının 12’sini kaydetti. Buna karşılık Arjantin ise (Lionel) Messi’dir.”

"İkisinden hangisi takımının galibiyetini sağlayacak... Kane ve Bellingham ikilisi mi, yoksa Messi mi?" diye sordu.

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