Mısırlı eski yıldız Mohamed Aboutrika, Katar Milli Takımı'nın teknik ve idari kadrosundaki gelişmelerle eş zamanlı olarak Katar spor gündeminin başköşesine oturdu.

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Katar gazetesi "Al Sharq"ın aktardığına göre, Al Ahly ve Mısır Milli Takımı'nın eski oyuncusunun Katar Milli Takımı müdürlüğü görevi için teklif aldığına dair çeşitli internet siteleri ve dijital platformlarda dolaşan haberler "doğru değil".

Söz konusu haberler, Aboutrika'nın "beIN Sports" kanallarındaki programında analiz stüdyolarından uzun bir süre uzak kalabileceğine dair imalarda bulunmasının ardından gündeme geldi.

"Al Sharq"ın edindiği bilgiye göre Aboutrika'nın sözleri, kendisine bu dönemde milli takım maçlarının analizi görevi verilmediği için mevcut milli aradaki Avrupa liglerinin maçlarını analiz etmek üzere ekranlarda yer almayacağı anlamına geliyordu.

"Al Sharq" daha önce Katar Milli Takımı'nın teknik direktörü İspanyol Julen Lopetegui ile yolların ayrılacağını ve Lopetegui'nin son maçının yarın salı günü Güney Kore ile oynanacak hazırlık maçı olacağını doğrulamıştı.

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"Al Sharq"a konuşan kaynaklar, futbol federasyonu ve Milli Takımlar Komitesi'nin İspanyol teknik adamın Katar Milli Takımı'ndaki geleceğiyle ilgili kesin kararını verdiğini, kendisine tanınan son şansın Avustralya ve Güney Kore ile oynanan iki hazırlık maçı olduğunu, özellikle de Avustralya karşısında alınan 3-0'lık ağır yenilginin ardından bu kararın netleştiğini belirtti.

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Katar Milli Takımı'nın teknik kadro meselesi, Katar Futbol Federasyonu'nun önümüzdeki organizasyonlarda rekabet edebilecek bir takım kurma ve Katar'ın son yıllarda kıtasal ve uluslararası turnuvalarda daha istikrarlı bir şekilde yer almasıyla elde ettiği konumu koruma çabası içinde olduğu bir dönemde, Katar spor kamuoyunun en çok ilgi gösterdiği konuların başında geliyor.

Bu gelişmeler, teknik yönetim ve A Milli Takım'ın kurulmasına ilişkin tercihler açısından büyük değişimlere sahne olan Katar futbolunun önemli bir döneminde yaşanıyor. Özellikle Katar'ın 2019 ve 2023 yıllarında Asya Kupası'nı üst üste iki kez kazanmasının ardından bu değişimler daha da belirgin hale geldi.

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Bu iki başarı taraftarların beklentilerini yükseltirken milli takımın rekabet seviyesini korumayı federasyonun planlarında temel bir hedef haline getirdi.

Ülkenin tarihinde ilk kez ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'na katılım da Katar'ın yolculuğu grup aşamasında sona ermesine rağmen milli takımın tarihinde bir dönüm noktası oldu.

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O günden bu yana, oyuncuların dünyanın önde gelen milli takımlarıyla karşılaşarak edindikleri tecrübeden yararlanmak ve ülkeyi büyük organizasyonlarda temsil edebilecek oyuncuların yetiştirilmesine yönelik sistemi geliştirmek çok daha büyük önem kazandı.