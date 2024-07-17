Aboubakar ve Muleka'da Ciro Immobile etkisi

Beşiktaş'ın Ciro Immobile hamlesi, siyah-beyazlıların diğer forvetlerinin performansını olumlu etkiledi.

Ciro transferi Beşiktaş'a şimdiden olumlu etki yaptı

Kadroda düşünülmeyen Aboubakar kafaları karıştırdı

Beklenen teklif gelirse yine de gidecek

NE OLDU? Beşiktaş, Lazio'dan kadrosuna kattığı Ciro Immobile transferiyle takımdaki diğer forvet oyuncuları Vincent Aboubakar ile Jackson Muleka'nın da performansına etki yaptı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; adeta kampta kendini göstermeye çalışan altyapı oyuncularına dönüşen Aboubakar ve Muleka'nın performansları şaşkınlık uyandırdı.

BÜYÜK RESİM: Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerin başında gelen Aboubakar kafaları karıştırmış durumda. Kamerunlu golcünün hazırlık maçlarında da eski günlerindeki gibi performans göstermesi durumunda kadro planlaması değişebilir.

Haberin devamı aşağıda

Yine de beklenen teklifin gelmesi durumunda 33 yaşındaki oyuncuyla yolların ayrılma ihtimali ağır basıyor. Ancak senelik 3.2 milyon Euro kazanan Aboubakar, bu ücreti karşılayabilecek bir kulüp bulabilmiş değil.