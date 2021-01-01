Aboubakar sezonu kapattı mı? Sakatlığı ne durumda?

Beşiktaş'ın en önemli gol ayağı Vincent Aboubakar sakatlığı sebebiyle sezonun kalan kısmında forma giyemeyebilir.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Bir süredir sakat olan Vincent Aboubakar karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Mücadelenin ilk yarısının sonlarında Kamerunlu golcü bir sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen Aboubakar ikinci yarıda yerini Kevin N'Koudou'ya bıraktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada Vicnent Aboubakar'ın büyük ihtimalle sezonu kapattığını ifade etti.

Vincent Aboubakar neler söyledi?

Sağ adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkan Aboubakar, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"MR çekildikten sonra sakatlığımın durumu belli olacak. Zor ve sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Sakatlarımız var.

"Cyle Larin de sakatlandı. Karakteri yüksek oyunculardan kurulu bir takıma sahibiz. Karşımıza çıkan zorluklara mağlup olmayacağız. Sıkıntıların üstesinden gelecek güce sahibiz."

Aboubakar bu sezon ne yaptı?

Sezon öncesi bonservis bedeli olmadan transfer edilen Aboubakar, Süper Lig'de sahaya çıktığı 26 karşılaşmada 15 gol atarken beş kez de asist yaptı.

Türkiye Kupası'nda üç maçta görev yapan başarılı oyuncu bu turnuvada da bir kez gol sevinci yaşadı.