Aboubakar Kamara ortalığı karıştırdı, gözaltına alındı!

Yeni Malatyaspor'un kadrosuna katmak istediği Fulham'ın golcüsü Aboubakar Kamara, kulüp tesislerinde kavga çıkarınca olanlar oldu...

Son dönemlerde adı sıkça Evkur Yeni Malatyaspor ile anılan Fulham'ın golcüsü Aboubkar Kamara, darp ve yaralama suçuyla gözaltına alınırken, oyuncunun kulüp tesislerine ve stadına girişi yasaklandı.

Independent'in haberine göre geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Claudio Ranieri tarafından kadro dışı bırakılan 23 yaşındaki oyuncu, bugün af dilemek üzere kulüp yetkilileriyle görüşmek üzere tesislere geldi. Ancak sorunların çözülmesi beklenirken, tesislere polis ekipleri çağrıldı ve Kamara gözaltına alındı.

İlgili polis biriminden yapılan açıklamada bir kavga şikayeti nedeniyle kulüp tesislerine intikal edildiği ve Kamara'nın darp ve yaralama suçuyla gözaltına alındığı duyuruldu.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan Fulham Kulübü yaptığı açıklamayla oyuncunun kulüp tesislerine ve stadına girişinin yasaklandığı duyuruldu.

Aleksandar Mitrovic ile kavga etmişti

Kamara, geçtiğimiz haftalarda takım arkadaşı Aleksandar Mitrovic'in penaltı atışını kullanmasına izin vermemiş, daha önceden de ikilinin bir salon çalışmasında kavga ettikleri öne sürülmüştü.