Aboubakar'ın Beşiktaş'tan ayrılık şartı ortaya çıktı

- van Bronckhorst, Aboubakar'ı kadroda düşünmüyor
- Brezilya ve Suudi Arabistan'dan teklif var
- Ancak Kamerunlunun da ayrılmak için şartı var
NE OLDU? Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst takımın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ı kadroda düşünmüyor ancak siyah-beyazlılarla sözleşmesi 2025'te sona erecek olan oyuncu bir nedenden dolayı kendisine gelen tüm teklifleri geri çeviriyor.
BÜYÜK RESİM: Vincent Aboubakar'a Brezilya ve Suudi Arabistan'dan teklifler var ancak Kamerunlu, Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon 110 bin euro garanti ücret alıyor. Kulüple inatlaşan 32 yaşındaki golcü sözleşmesini feshetmek için bu paranın kendisine ödenmesini istiyor.
NE SÖYLENDİ? Habere göre, Siyah-beyazlılar, Vincent Aboubakar’a kadroda düşünülmediğini net bir dille bildirdi. Yönetim, Kamerunlu golcüye, "Bundan sonra kadroda yer alman çok zor" mesajını da iletti ancak ayrılık için olumlu bir yanıt alamadı.
DAHA FAZLASI: Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Vincent Aboubakar’ı Galatasaray’la oynadıkları Süper Kupa ve ligdeki Samsunspor maçlarında kadroya yazmamıştı.