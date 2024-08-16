Aboubakar'ın Beşiktaş'tan ayrılık şartı ortaya çıktı

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Vincent Aboubakar'ın Suudi Arabistan ve Brezilya'dan teklif almasına rağmen neden gitmediği ortaya çıktı.

van Bronckhorst, Aboubakar'ı kadroda düşünmüyor

Brezilya ve Suudi Arabistan'dan teklif var

Ancak Kamerunlunun da ayrılmak için şartı var

NE OLDU? Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst takımın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ı kadroda düşünmüyor ancak siyah-beyazlılarla sözleşmesi 2025'te sona erecek olan oyuncu bir nedenden dolayı kendisine gelen tüm teklifleri geri çeviriyor.

BÜYÜK RESİM: Vincent Aboubakar'a Brezilya ve Suudi Arabistan'dan teklifler var ancak Kamerunlu, Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon 110 bin euro garanti ücret alıyor. Kulüple inatlaşan 32 yaşındaki golcü sözleşmesini feshetmek için bu paranın kendisine ödenmesini istiyor.

NE SÖYLENDİ? Habere göre, Siyah-beyazlılar, Vincent Aboubakar’a kadroda düşünülmediğini net bir dille bildirdi. Yönetim, Kamerunlu golcüye, "Bundan sonra kadroda yer alman çok zor" mesajını da iletti ancak ayrılık için olumlu bir yanıt alamadı.

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DAHA FAZLASI: Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Vincent Aboubakar’ı Galatasaray’la oynadıkları Süper Kupa ve ligdeki Samsunspor maçlarında kadroya yazmamıştı.