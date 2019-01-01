Aboubakar çıkmazda, hedef Batshuayi

Beşiktaş'ın Vincent Aboubakar için Porto'yla yaptığı görüşmeler çıkmaza girince gündemine Michy Batshuayi'yi aldı.

Siyah beyazlılar, Burak Yılmaz'ın sakatlığı sonrası golcü transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Bu doğrultuda ’da forma giyen takımın eski oyuncusu Vincent Aboubakar’ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan yönetime, mavi beyazlılardan olumsuz yanıt geldi. Tecrübeli ismi kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, oyuncu için bonservis istenmesinin ardından bu transferi askıya aldı.

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Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş bu gelişmelerin ardından gündemine forması giyen Michy Batshuayi'yi aldı.

25 yaşındaki golcünün Chelsea’nin rezerv takımında oynamak istemediği ve bundan dolayı ayrılmak istediği kaydedildi.

Belçikalı futbolcunun Maviler ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.