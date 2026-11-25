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Ajax yeni bir ana sponsor buldu. ABN AMRO, 1 Temmuz 2027'den itibaren Amsterdam kulübünün formasına geri dönecek. Banka, Ajax'la beş yıllığına anlaşarak A takımının, kadın takımının ve Jong Ajax'ın ana sponsoru olacak. Basın açıklamasına göre iş birliği 2031/2032 sezonunun sonuna kadar sürecek.

Böylece Ziggo'nun ana sponsorluğu sona erecek. Ziggo, 12,5 yılın ardından 2026/2027 sezonu sonunda kulüpten ayrılacak. ABN AMRO içinse anlaşma, Ajax formasına dönüş anlamına geliyor. Banka, 1991 ile 2008 yılları arasında da Amsterdam ekibinin ana sponsoruydu.

İki taraf arasındaki bağ, o dönemin ardından da sürdü. ABN AMRO, kulübün altyapısına ve kadın futboluna destek verdi. Banka, 2015'ten bu yana Ajax kadın takımının ana sponsoru ve kulübün toplumsal projeler ortağı.

Ajax Genel Müdürü Menno Geelen anlaşmadan memnun. "Bu, kulüp için çok iyi bir haber. Yoğun ve titiz bir sürecin ardından ABN AMRO'yu yeni ana sponsorumuz olarak bulmuş olmamız harika. Aramızda onlarca yıllık bir bağ var ve bu ana sponsorluk, kulüpteki herkes ile taraftarlarımıza tanıdık gelecek. Geleceğimize duyduğu güven için ABN AMRO'ya teşekkür ediyoruz."

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ABN AMRO'nun üst düzey yöneticisi Marguerite Bérard da yeniden kurulacak iş birliğini sabırsızlıkla bekliyor. "ABN AMRO'nun yakında hem erkeklerin hem de kadınların Ajax formasında yeniden ana sponsor olarak yer alacak olmasından gurur duyuyoruz. Birlikte büyük başarılar kutladık ve 35 yıldır güçlü bir bağımız var. Bu zengin geçmiş, yeni bir başlangıcın temelini oluşturuyor."

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Ancak sponsorluk anlaşmasına herkes yalnızca olumlu bakmıyor. Algemeen Dagblad'ın futbol podcast'inde sunucu Etienne Verhoeff anlaşmayı sorguladı. De Telegraaf'ın haberine göre ABN AMRO, bonuslar dahil yılda yaklaşık 12 milyon euro ödeyecek. Bu da beş yılda yaklaşık 60 milyon euroya karşılık geliyor.

Verhoeff, bankadaki tasarruf önlemleri göz önüne alındığında bu tutarı dikkat çekici buluyor. "Şunu düşündüm: ABN AMRO'da büyük bir tasarruf operasyonu sürerken buna yılda 12 milyon euro veriyorsun. Daha da kârlı olmak için 5.000 kişiyi işten çıkarıyorsun ve işler daha verimli yürütülüyor. Bu da herhâlde ekonominin kuralıdır ama yine de bir yanım düşünüyor..."

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Gazeteci Maarten Wijffels eleştirileri anlıyor. "Dışarıdan bakıldığında, böyle bir bankanın yönetimine yöneltilecek son derece makul bir soru gibi görünüyor." Bununla birlikte iş birliğinin nostaljik değerine ve iki tarafın birlikte yaşadığı özel anlara da dikkat çekiyor.

Eleştiriler tümüyle dayanaksız değil. ABN AMRO, Kasım 2025'te çalışan sayısını 2024'e kıyasla 2028 sonuna kadar net 5.200 tam zamanlı pozisyon azaltmak istediğini açıkladı. Bankaya göre bu azalmanın yaklaşık yarısı, çalışanların doğal yollarla ayrılmasıyla gerçekleşecek.

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Ajax'ın ticari direktörü Cas Biesta ise anlaşmanın birden fazla açıdan uygun olduğunu vurguluyor. "Ana sponsor ararken kulübe uygun olanla ticari açıdan iyi olan arasında denge kurmak istersiniz. Her iki açıdan da beklentileri karşılayan bir ana sponsor bulmuş olmamız harika."

ABN AMRO'nun Marka ve Kurumsal İletişim Başkanı Geert Pielage de iş birliğini ticari bir anlaşmadan daha fazlası olarak görüyor. "Üzerinde ABN AMRO'nun bulunduğu Ajax forması birçok insanda özel anılar uyandırıyor. Bununla gurur duyuyoruz. Ama yalnızca geçmişte birlikte kim olduğumuzu hatırlatmak istemiyoruz; bugün neyi temsil ettiğimizi göstermek istiyoruz: insanların ve işletmelerin ilerlemesine yardımcı olmak."

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Pielage sözlerini şöyle tamamlıyor: "Bu ana sponsorlukla aramızdaki bağı güçlendirmek istiyoruz. Yalnızca formada görünür olmak değil, sahada ve saha dışında anlamlı bir katkı sunmak istiyoruz."