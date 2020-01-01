Abdurrahim Albayrak'ta koronavirüs tespit edildi

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

, kulübün ikinci başkanlık görevini yürüten 65 yaşındaki Abdurrahim Albayrak'ın ve eşi Şükran Albayrak'ın koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada tedavi altına alınan Albayrak çiftinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Açıklama şu şekilde:

Daha fazla takım

"İkinci Başkanımız Sn. Abdurrahim Albayrak'ın bir süredir devam eden şikâyetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmıştır.

İkinci Başkanımız ve aynı teşhisle tedavisine başlanan değerli eşi Şükran Albayrak’ın tedavilerinin 6. gününde genel sağlık durumları olumlu seyretmektedir.

Albayrak Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletirken her ikisinin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak aramıza döneceklerine olan inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Galatasaray Spor Kulübü"

"Çok şükür iyiyim"

Abdurrahim Albayrak, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada iyi durumda olduğunu ifade ederek iyi dileklerini iletenlere teşekkür etti:

"Her şey inşallah daha iyi olacak. Çok şükür iyiyim, kendimi iyi hissediyorum. Arayan ve mesaj atanlara teşekkür ederim, onlardan moral almak, onlardan dua almak bizi güçlü kılıyor. Herkese selam."