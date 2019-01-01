Abdurrahim Albayrak: Bir takım şampiyon ilan edilecekse açıkça söylesinler

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, derbinin ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

Abdurrahim Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Önceki maçlardan başlayalım. Konya maçındaki penaltı. Elimizde kayıtlar var. Tüm ısrarlara rağmen VAR konuşmaları nedense açıklanmıyor.

"Bu hafta Rizespor'un iki penaltısı verilmiyor. Rakibimizin bu hafta Rizespor'la olan maçı öncesi Rize'de iki futbolcu cezalı duruma düştü"

"Boşuna uğraşmayalım"

"Linnes yapılan hareket yüzde 1000 kırmızı karttır. 'nin golü öncesi Feghouli'ye yapılan hareket net faul. Rakibi ayağına basıyor, VAR ile konuşuluyor ama faul kararı verilemiyor!"

"Biz nasıl devam edeceğiz böyle inanın bilmiyorum. Emeklerimize yazık ve günah. Eğer bir takım şampiyon ilan edilecekse açık açık söyleyip etsinler. Boşu boşuna uğraşmayalım"

"Golden önce faul var, VAR'dan görüp faul veremiyorsunuz. Bildiğimiz çok şey var. Bana söyleyen birçok şey var. adına üzgünüm. Zamanı gelince çok şey paylaşacağım"