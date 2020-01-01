Abdurrahim Albayrak taburcu oldu

Koronavirüse yakalanan Galatasaray Asbaşkanı, taburcu olduğunu duyurdu.

'da Fatih Terim ve Yusuf Günay'ın taburcu olmasının ardından Abdürrahim Albayrak'tan da sevindirici haber geldi.

Albayrak twitter'dan yaptığı açıklamada taburcu olduğunu duyurdu. Albayrak'ın açıklaması şöyle;

"14 gündür Koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden bugün taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar diliyorum."