Abdurrahim Albayrak: Kadro kararını hocamız verir

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Yeni Malatyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanında Jean Michael Seri'nin golüyle 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Bu maçın telafisi olduğunu ifade eden Albayrak, henüz ligin başında olduklarını söyledi: “Deplasmanda bir puan aldık. Önümüze bakacağız. Gönül isterdi ki Malatya’da galip gelelim. Maçı kazanabileceğimiz pozisyonlar da yakaladık ama 5-6 tane pozisyondan yararlanamazsanız geriye yapacak bir şey kalmıyor. Çok güzel bir gol attık, maalesef son dakikada yediğimiz gol iki puanımıza mal oldu. Üzgünüz ama bunların telafisi var. Henüz ligin başı."

maçındaki ilk 11'den 4 oyuncunun değiştirilmesi ile ilgili Albayrak, kadro kararlarını teknik direktör Fatih Terim'in verdiğini dile getirdi: "Kadro ile alakalı kararları hocamız verir. Hocamız nasıl isterse öyle bir kadro çıkartır. Çünkü tasarruf yapmak durumunda olabilir. Önümüzdeki hafta cumartesi günü maçı, salı günü maçı var. Hocamız bunları düşünerek mutlaka tedbir almıştır. Hocamız doğrusunu da yaptı, saygı duymak lazım."

Son olarak gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Albayrak, "Hiçbir maç oynanmadan bir şey söyleyemezsiniz. 90 dakika oynayacaksınız, ondan sonra konuşacaksınız. Önümüzde zor bir derbi var. Ben taraftarlarımıza güveniyorum. 55 bin taraftarımız olacak. Güzel, dostça bir maç olacağını düşünüyorum. İki tarafa da başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.