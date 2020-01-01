Abdurrahim Albayrak: Ali Koç hastaneye geldi, bizzat ilgilendi

Abdürrahim Albayrak, ikinci kez hastaneye kaldırılan ve ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Başkan Mustafa Cengiz'in ameliyat olduğu hastanede basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz'in ameliyatlarının çok iyi geçtiğini ifade eden Abdurrahim Albayrak, "Programladığımız şekildeydi. 2 gün önce de geldik, doktorumuz Dursun Buğra tarafından da bugün ameliyat kararı verildi. Başkanımız sabah erkenden ameliyata girdi. Başarılı bir ameliyat geçirdi. Biraz önce yoğun bakımdan esprilerle, güzel şeyler söyledi. Dursun hocam geldi. Kendisiyle uzun uzun konuştuk. Ameliyatının çok iyi geçtiğini ifade etti. Oğlu ve eşi de yanına girdiğinde çok espriliymiş. Dursun hocaya da bizim sormuş yukardalar mı diye. Çok iyi demiş. Biz şimdi iftara gideceğiz sonrasında da tekrardan buraya geleceğiz. Ama beklenen, programlanan, daha önceki beyin ameliyatıyla ilgisi olmayan bir ameliyattı. Doktorların bilgisi dahilinde bu ameliyat gerçekleşti. Samimi şekilde söylüyorum. Sabah esprilerle asansöre koyduk, ameliyathaneye girdi. Allah'ın izniyle biz bu hastalığın üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ali Koç hastaneye geldi, bizzat ilgilendi"

Başkanı Ali Koç'un da hastaneye geldiğini ve iki saate yakın kalarak Mustafa Cengiz ile sohbet ettiğini anlatan Albayrak, "Beyin ameliyatı da çok başarılı geçti. Her şey istediğimiz gibi başarılı devam ediyor. Onun için mutluyuz, huzurluyuz. Sayın Ali Koç, beyin ameliyatı esnasında da hastaneye geldi, moral verdi, bizzat ilgilendi. Dün de buraya gelip bizimle, başkanımızla sohbet etti. İki saate yakın burada kaldı. Ali Koç'a da teşekkür ediyorum Galatasaray camiası adına. Uzun uzun sohbet ettik. Binlerce arayan var. Hepsine kulübümüz adına teşekkür ediyorum. Hastalıklar birleştiricidir ama hakikaten Mustafa Cengiz başkanının seveni çok fazladır. Milyonlarca seveni vardır. Mübarek günde Mustafa Cengiz için dua eden milyonlarca insan var. Allah herkesten razı olsun" şeklinde konuştu.