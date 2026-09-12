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Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Abdullah'ın izinde: Hilal'in laneti Elit Ligi'nin gol kralını vurdu

Al-Taawoun - Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Premier Lig
A. Hamdallah
Jawwy Elite League U-21
Suudi Arabistan
Fas

Faslı forvet "lider" karşısında yok

Roshn Ligi'ndeki Al-Taawoun karşılaşması öncesinde, Elite Jawwy Ligi'nin (21 yaş altı Suudi Ligi) gol kralı, Al-Hilal'in lanetine kurban gitti.

Al-Hilal, Suudi Roshn Ligi'nin yedinci haftasında bugün cumartesi günü, Al-Taawoun'a Bureyde'deki ev sahibi sahasında konuk olacak.

Al-Taawoun maça zor koşullarda çıkıyor. Zira Suudi Roshn Ligi'nde bu sezon herhangi bir galibiyet elde edemedi; 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle yetinerek puanını 3'te bıraktı ve puan tablosunda on dördüncü sırada yer alıyor.

Bu koşullar, Faslı forvet Abdelrazak Hamdallah'ın geçtiğimiz cumartesi Roshn Ligi'nin beşinci haftasındaki Al-Fateh karşılaşması sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle yokluğunun kesinleşmesiyle daha da zorlaştı.

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Hamdallah'ın yokluğunda Al-Taawoun'un forveti olarak Basim Al-Areni'nin oynaması bekleniyordu, ancak o da sakatlandı ve takımdan yaklaşık bir buçuk aya kadar uzayabilecek bir süre boyunca uzak kalacak.

Al-Taawoun, "X" sitesindeki resmi hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Oyuncu Basim Al-Areni'ye yapılan muayeneler, sağ dizinin iç yan bağında bir sakatlık yaşadığını ortaya koydu."

Al-Taawoun, genç forvetinin "önümüzdeki 4 ila 6 hafta arası uzanan bir tedavi ve rehabilitasyon programına ihtiyaç duyduğunu" açıkladı.

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Hatırlanacağı üzere Basim Al-Areni, geçen sezon Elite Jawwy Ligi'nin ilk edisyonunun gol kralıydı; 20 gol kaydetmiş ve bu da Sırp teknik direktör Zarko Lazetic'i onu A takıma yükseltmeye itmişti.

Bu sezonun başından bu yana 22 yaşındaki oyuncu, Al-Taawoun ile 6 maçta forma giydi; bunların hepsinde yedek olarak sahaya çıktı, ancak herhangi bir gol atmayı ya da asist yapmayı başaramadı.

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