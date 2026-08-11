Zamalek oyuncusu Abdullah El Said, son dönemde yaşanan geciken alacaklar krizi ve takım antrenmanlarına düzenli katılamaması gölgesinde, beyaz kaleyle devam konusundaki tutumunu netleştirdi.

Abdullah El Said'in menajeri Abdulhadi Muhammed, oyuncunun Zamalek ile sözleşmesinin karşılıklı rızayla feshedilmesini ve geciken mali alacaklarının taksitlendirilmesini talep ettiğini, kulüp yönetim kurulunun da bu talebi kabul ettiğini açıkladı.

Oyuncunun menajeri, Mısır'ın El Watan gazetesine: yaptığı özel açıklamada şunları söyledi: "İki gün önce Abdullah El Said'in Zamalek ile sözleşmesinin feshedilmesini ve geciken mali alacaklarının taksitlendirilmesini talep ettik. Yönetim kurulu talebimizi kabul etti, verdikleri yanıt için kendilerine teşekkür ediyoruz."

Menajer, iki taraf arasındaki görüşmelerde geciken alacakların ele alınış biçimi konusunda uzlaşma sağlandığını, ayrıca oyuncu ile kulüp arasında sözleşmenin karşılıklı rızayla sonlandırılması hususunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

Abdullah El Said'in bu kararı, geciken mali alacaklarını alamaması sonrasında geldi; bu durum, oyuncunun Zamalek antrenmanlarına gelmemesine ve yeni sezona hazırlık programına düzenli katılmamasına yol açmıştı.

Oyuncunun Zamalek nezdindeki geciken alacaklarının değeri yaklaşık 8 milyon cinehtir; ancak iki taraf arasındaki son görüşmeler, bunun ödenmesi ve taksitlendirilmesi konusunda uzlaşı sağlanan bir formüle ulaşmayı başardı.

Zamalek ve Abdullah El Said'in, sözleşmenin feshi ve alacakların taksitlendirilmesine ilişkin resmi işlemleri önümüzdeki dönemde tamamlaması bekleniyor; böylece oyuncunun beyaz takımdaki serüveni de sona erecek.

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