Abdullah Avcı'nın yeni hedefi Resul Türkkalesi
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
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Abdullah Avcı, kadrosunu genç yeteneklerle güçlendirmek istiyor.
Fanatik'te yer alan habere göre Bayern Münih B Takımı'nda forma giyen Resul Türkkalesi için devreye giren siyah beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu transferin bir an önce bitirilmesini istediği öğrenildi.
20 yaşındaki genç oyuncu, Bayern Münih B Takımı formasıyla 15 resmi maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.
Pep Guardiola'nın Bayern Münih'i çalıştırdığı dönemlerde genç oyuncuyu sık sık A Takım idmanına çağırdığı ve özel olarak ilgilendiği biliniyor.
Resul Türkkalesi, Türkiye Milli Takımı'nın farklı yaş kategorilerinde forma giydi ve kaptanlık yaptı.