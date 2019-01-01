Abdullah Avcı'nın yeni hedefi Resul Türkkalesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın hedefinde Bayern Münih B Takımı forması giyen Resul Türkkalesi var.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Abdullah Avcı, kadrosunu genç yeteneklerle güçlendirmek istiyor.

Fanatik'te yer alan habere göre B Takımı'nda forma giyen Resul Türkkalesi için devreye giren siyah beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu transferin bir an önce bitirilmesini istediği öğrenildi.

20 yaşındaki genç oyuncu, Bayern Münih B Takımı formasıyla 15 resmi maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

Pep Guardiola'nın Bayern Münih'i çalıştırdığı dönemlerde genç oyuncuyu sık sık A Takım idmanına çağırdığı ve özel olarak ilgilendiği biliniyor.

Resul Türkkalesi, Milli Takımı'nın farklı yaş kategorilerinde forma giydi ve kaptanlık yaptı.