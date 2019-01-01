Abdullah Avcı'nın sözleşmesinde tazminat maddesi var mı?

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olacağı iddia edilen Abdullah Avcı'nın Başakşehir'deki sözleşmesinde tazminat maddesi bulunuyor mu? İşte detaylar...

Sezonun bitmesiyle yeni teknik direktör arayışlarını sıklaştıran Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yla anlaşması bekleniyor.

Peki devre arasında Başakşehir ile beş yıllık yeni sözleşme imzalayan Avcı'nın kontratında tazminat maddesi var mı? Bu durum hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise her ne kadar, "Hocamız ile beş yıllık kontratı var, kalacağını düşünüyorum" dese de tecrübeli teknik adamın ayrılmak istemesi halinde zorluk çıkarmayacağını da ifade etmişti.