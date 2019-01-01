Abdullah Avcı'nın transfer planları

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, transfere kaynak yaratılması için satılacak futbolculardan bazılarının kalması için yönetimi ikna etti.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı döneminin başlamasıyla birlikte eldeki oyuncuların nasıl değerlendirileceği ve transferde nasıl bir yol izleneceği ortaya çıkmaya başladı.

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Sabah Spor'dan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre Beşiktaş yönetimi, transfere kaynak yaratmak için elden çıkarmak istediği bazı oyuncuların satışından vazgeçti.

Abdullah Avcı, iyi bir teklif gelmesi halinde yönetimin transferlerine onay vereceği Vida ve Medel'in takımda kalmasını istedi. Deneyimli teknik adam, kötü performansıyla düşüşe geçen Oğuzhan Özyakup ve kariyerini başka takımlarda kiralık olarak geçiren Orkan Çınar'ı da yeniden takıma kazandırmayı planlıyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 'dan kiralık olarak kadroya katılan Shinji Kagawa'nın yeniden kiralanmasını talep eden Avcı, genç oyuncu transferi için de iki ismi gözüne kestirdi. Siyah beyazlılar, B takımında görev yapan 20 yaşındaki Resul Türkkalesi ve Borussia Dortmund'un U19 takımında oynayan Emre Aydınel için girişimlere başlayacak.