Abdullah Avcı'nın Galatasaray karnesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Galatasaray'a karşı çıktığı maçları ve alınan sonuçları listeledik.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kariyerinde ilk kez derbi maça çıkacak.

Avcı, teknik direktörlük kariyerinde daha önce Galatasaray'a 21 kez rakip oldu. Tecrübeli teknik adam, bu mücadelelerde 7 kez galip gelirken, 8 kez mağlup oldu ve 6 defa beraberliğe razı oldu.

Avcı vs Terim

İki teknik adamın rekabetinde Fatih Terim 2, Abdullah Avcı ise 1 kez galibiyet sevinci yaşadı, 2 maç ise berabere bitti.

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray bu maçlarda 6 gol atarken, Avcı'nın takımları ise 5 golle karşılık verdi.

Terim ve Avcı'yı karşı karşıya getiren ilk mücadele 19 yıl önce Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynandı. Ali Sami Yen Stadı'ndaki karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

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Tecrübeli teknik adamlar arasındaki rekabetin ikinci maçı 2011'de, o günkü adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol ile Galatasaray arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynandı. Avcı'nın takımı müsabakayı 2-0 kazandı.

Terim ve Avcı rekabetindeki üçüncü karşılaşma 2017-2018 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda yapıldı. Terim yönetimindeki Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Fatih Terim ve Abdullah Avcı geçen sezon ise iki kez rakip olarak saha kenarında yer alırken, Medipol Başakşehir'in sahasında oynanan ilk maç 1-1 berabere bitti. Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve kazananın şampiyon olacağı ikinci müsabakadan Galatasaray 2-1 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü.