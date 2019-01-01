Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe karnesi

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi siyahlı beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe'ye karşı aldığı sonuçları derledik.

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında ezeli rakibi 'ye konuk olacak.

Siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı ise Fenerbahçe karşısında teknik adam olarak tüm kulvarlardaki 23. resmi maçına çıkacak.

14 yıllık teknik adamlık kariyerinin ilk bölümlerinde İstanbulspor ve A2 takımlarını çalıştıran Avcı, 'in başında sarı lacivertli ekiple 22 kez karşı karşıya geldi.

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Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşısında bu zamana kadar oynanan 22 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

Avcı'nın sarı lacivertli ekip karşısında aldığı en farklı galibiyetler 2-0'lık skorlarla gelirken aldığı en farklı mağlubiyet ise 2007 yılında Fenerbahçe'nin 5-0 kazandığı maçta geldi.

56 yaşındaki deneyimli teknik direktörün Başakşehir'i, Fenerbahçe maçlarında rakip fileleri 24 kez havalandırırken rakibinin 34 golüne engel olamadı.