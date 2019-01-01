Abdullah Avcı'nın ekibinde kimler var?

Beşiktaş ile üç yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Abdullah Avcı’nın ekibinde kimler olacak? Orhan Ak, Beşiktaş’ta yardımcı antrenör olacak mı?

Beşiktaş, Medipol ’le yollarını ayıran Abdullah Avcı ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

Abdullah Avcı’nın yardımcılarından biri daha önce Beşiktaş’ta forma giyen isimlerden Şenol Fidan oldu.

Şenol Fidan daha önce Mehmet Özdilek’le çalışmış ve , , Çaykur Rizespor ve Kayseri Erciyesspor’da çalışmıştı.

Siyah-Beyazlılar scout ekibinin başına da yine eski futbolcu ve antrenörlerinden Gökhan Keskin’i getirme kararı aldı.

Peki Abdullah Avcı’nın ekibinde başka kimler olacak? Orhan Ak, Beşiktaş'ta çalışacak mı? Detaylar haberimizde...

Deneyimli teknik adam Medipol Başakşehir’de yıllarca birlikte çalıştığı 7 kişilik ekibini de Beşiktaş’a getirmeyi planlıyor.

O isimlerin arasında futbolculuk döneminde yıllarca forması giyen Orhan Ak da var.

Orhan Ak’ın ismi, Galatasaray-Başakşehir maçında Fatih Terim’le yaşadığı tartışmanın ardından manşetlere çıkmıştı.

İşte Abdullah Avcı’nın Beşiktaş’a götürmeyi planladığı 7 kişilik ekibi:

Orhan Ak (Yardımcı antrenör)

Recep Uçar (Yardımcı antrenör)

Haluk Güngör (Yardımcı antrenör)

Caner Erol (Maç ve performans antrenörü)

Ekrem Özerk Tufan (Fiziksel performans antrenörü)

Can Kaplanoğlu (Bireysel performans antrenörü)

Serdar Keşçi (Yardımcı analist)